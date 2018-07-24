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Молодая мама из ЯНАО перенесла сложную операцию в Екатеринбурге
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Молодая мама из ЯНАО перенесла сложную операцию в Екатеринбурге 

Noyabrsk24.ru 59 минут назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Впервые в практике медики прооперировали ребенка в утробе матери. Провели операцию в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества, сообщает новостное агентство N24.RU.
«У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний — гидроцефалия. Избыточное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга разрушало его и увеличивало голову в размерах. Спасти ребенка могла только операция», — говорит главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов.
О патологии 21-летняя жительница Ямала Анна узнала на 22 неделе беременности. Будущей маме сообщили, что у малыша серьезные проблемы с развитием мозга.
«После проведения ряда обследований, мне предложили сделать внутриутробную операцию. Гарантий никто не давал, говорили — это эксперимент, но если не оперировать, то шанс на благополучный исход беременности мал: или прерывание или ребенок может остаться глубоким инвалидом», — рассказывает молодая мама.
Операция прошла 7 мая, в 2 июля на у Анны родился сын Ярослав. Все это время медики не давали никаких прогнозов и наблюдали за состоянием мамы и малыша. На днях Анну и ее малыша выписали домой.
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