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В Омске разыскивают 25-летнюю девушку, оставившую мужа и ребенка
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В Омске разыскивают 25-летнюю девушку, оставившую мужа и ребенка 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Последний раз Лилия Квашина выходила на связь 21 июля, после этого о местонахождении омички ничего неизвестно. В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о пропаже 25-летней омички. В посте ее близкие пишут, что девушка пропала 21 июля. Также они рассказывают, что у нее есть муж и ребенок. Малыша, по рассказам комментаторов, пропавшая омичка отдала в детский дом, а сама скрылась. Также они отмечают, что между супругами в последнее время ухудшились отношения.
На вид девушке около 23-25 лет, волосы русые, рост 160 см, вес около 40 кг. На ней были надеты джинсы и полосатая футболка. Мобильный телефон и деньги местная жительница с собой не взяла.
Комментаторы пишут, что незамедлительно нужно проверить телефон и соцсети омички, чтобы предположить, куда она могла уехать.
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Женский форум
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