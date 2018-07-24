Кто красивее: мама или дочь? Дети звезд, которые стали новыми идеалами красоты

Вчера малышка, а сегодня — новая звезда. Да уж, в мире, где твои папа или мама знамениты, приходится быть круче не только своих сверстников, но и родителей…

Соня Киперман — дочь Веры Брежневой , модель и актриса, дебютировавшая в сериале «Дневники вампира». Соня посещает обычную школу, увлекается кинематографом, занимается в модельном агентстве. В январе в Нью-Йорке девушка представляла новую коллекцию дизайнера Анны Карениной (Anna K.), а недавно заключила соглашение с компанией Беллы Потемкиной и стала лицом осенне-зимней коллекции модного бренда.

Дочь Джонни Деппа Ванессы Паради давно перестала быть ребенком и превратилась в настоящую звезду — актрису и модель. Два года назад девушка стала лицом аромата Chanel No.5, что позволило ей укрепить позиции в рейтинге самых красивых девушек нашего времени. Карьера Лили-Роуз активно развивается — у нее новые контракты с брендами и фильмы.

Анна Заворотнюк-Стрюкова

Дочь Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова до некоторого времени действительно пребывала в тени мамы — журналисты не слишком интересовались девочкой, отдавая предпочтение ее знаменитой матери. Но в 2012 году после одного из выходов на светское мероприятие все наконец рассмотрели в Анне девушку удивительной красоты. Она пошла по стопам матери: участвует в съемках (сериал «Закрытая школа») и ведет программу «Достать звезду» на телеканале «Домашний».

Уиллоу Смит — актриса и певица. Девочка родилась у знаменитых родителей — актера Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит . С ранних лет Уиллоу находилась под прицелом фотокамер, поэтому к публичности привыкла быстро. Уиллоу Смит признают иконой стиля — она одевается в оригинальной эклектичной манере. Стилисты сулят звезде скорый выпуск собственной коллекции одежды и аксессуаров.

Телеведущая, актриса, певица — все это об Анне Шульгиной, дочери певицы Валерии . А еще она блондинка с потрясающей фигурой и завидная невеста. Анну часто сравнивают с Валерией и отмечают, что она так же талантлива и красива, как и ее звездная мама. Анна полностью посвятила себя творчеству — она записывает новые песни, снимается в клипах и пишет книгу.

Ульяна, дочь известной российской актрисы Ренаты Литвиновой , очень похожа на маму: тот же мраморный цвет кожи, загадочный взгляд, золотисте волосы. Девушка живет в Париже, учится в престижном заведении и с каждым днем хорошеет. Пока неизвестно, пойдет ли она по стопам матери, хотя Ульяна уже успела дебютировать в фильме «Весельчаки» режиссера Феликса Михайлова

Лила Грейс

Дочь топ-модели Кейт Мосс Лила, как и ее знаменитая мама, любит моду и с ранних лет отличается прекрасным вкусом, мечтает создать собственную марку одежды, участвует в модных показах. Впервые Лила выступила в качестве модели в 2016 году, появившись на обложке Vogue Italia вместе с матерью. Сейчас девушка снимается в рекламных кампаниях. Стоит отметить, что она не стремится к славе, не любит публичности и редко посещает светские мероприятия.

Такое чувство, что дочь Синди Кроуфорд уже родилась топ-моделью: копия красавицы-мамы, милая и стильная девушка притягивает восторженные взгляды мужчин, как когда-то сама Синди. Кайя участвует в показах, снимается для модных журналов и уже побывала на обложке Vogue.

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