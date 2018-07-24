Жительница Ямала успешно родила ребенка, которому провели операцию на мозге прямо в утробе

Уральские врачи провели внутриутробную операцию на головном мозге ребенку мамы с Ямала. Это первая такая операция в России, и всего вторая в мире.

Беременную пациентку с Ямала оперировали в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества. В составе мультидисциплинарной бригады — Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии (Тюмень) и Наталья Косовцева, врач высшей категории, заведующая отделением лучевых и биофизических методов исследования ФГБУ НИИ ОММ Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе Федерального центра нейрохирургии, у ее еще не родившегося мальчика на 22 неделе на УЗИ нашли серьезное поражение головного мозга — гидроцефалию. Диагноз фактически означал, что ребенок на всю жизнь останется глубоким инвалидом, если вообще выживет.

— Врачи предложили наблюдаться дальше, но мы, спасибо судьбе, попали в Екатеринбург к опытным акушерам-гинекологам. После проведения ряда обследований, мне предложили сделать внутриутробную операцию. Гарантий никто не давал, говорили — это эксперимент […] Мы с мужем согласились сразу, — рассказывает 21-летняя Анна, мама малыша.

— К операции такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), с коллегами обсуждали детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась только тогда, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия. Когда мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза для жизни ребенка, я не раздумывая выехал, — говорит профессор Альберт Суфианов.

Операция прошла 7 мая, а 2 июля доношенный мальчик, которого назвали Ярослав, появился на свет. Все время после операции врачи не спешили давать какие-либо прогнозы. Однако сегодня у них есть надежда, что ребенок будет развиваться наравне со сверстниками.

— Сейчас специалисты возлагают большие надежды на внутриутробную нейрохирургию. Я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. К этому я шел всю жизнь, — признается Альберт Суфианов.

Сейчас Анну с Ярославом уже вписали из больницы и они уехали домой.