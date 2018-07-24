Ученые: материнское счастья зависит от сна детей

Выяснилось, что родители, укладывающие детей до 20.30, счастливее тех, чьи дети ложатся позже этого времени. Ранние укладывания позволяют мамам и папам посвятить время своим делам, поужинать вместе или посмотреть кино, а затем лечь спать не поздно. Кроме того, они чувствовали себя более выспавшимися, довольными и психически стабильными. Ученые советуют всем родителям сдвигать укладывание детей на более раннее время, а если это невозможно, ложиться спать сразу же вместе с ними. А для своих дел отвести раннее утро.

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