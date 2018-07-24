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Волшебная палочка Kano поможет детям научиться программировать
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Волшебная палочка Kano поможет детям научиться программировать 

Tlum.ru 49 минут назад
Фото: Tlum.ru
Вингардиум левиоса, код! Компания Kano представила волшебную палочку из мира «Гарри Поттера», которая научит малышей пользоваться настоящей магией программирования. Она называется Harry Potter Kano Coding Kit, обладает чувствительными сенсорами и творит настоящее волшебство.
Дети должны сами собрать палочку, внутри которой располагаются гироскоп, акселерометр и магнитометр, отслеживающие положение и движение гаджета. Поэтому, когда ребенок ведет палочкой слева направо, датчик понимает, что это за «заклинание».
Источник: Kano Computing
Чтобы полноценно использовать палочку, нужно скачать бесплатное приложение. В нем содержится около 70 разных заданий, которые ознакомят детей с основами написания кода. Дети отправляются на уроки чар, защиту от темных искусств и в места, знакомые им по книгам и фильмам, например, в Запретный лес.
Заклинания «программируются» ребенком, он соединяет блоки и задает параметры чар. Если все сделано верно, тыква увеличится, а сова перекрасится. А для старшекурсников Хогвартса есть продвинутый режим на JavaScript. Волшебная палочка поступит в продажу в США и нескольких других странах с 1 октября. Превратить своего ребенка в волшебника обойдется родителям в 100 $ (около 6 тысяч рублей).
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