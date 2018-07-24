Волшебная палочка Kano поможет детям научиться программировать

Вингардиум левиоса, код! Компания Kano представила волшебную палочку из мира « Гарри Поттера », которая научит малышей пользоваться настоящей магией программирования. Она называется Harry Potter Kano Coding Kit, обладает чувствительными сенсорами и творит настоящее волшебство.

Дети должны сами собрать палочку, внутри которой располагаются гироскоп, акселерометр и магнитометр, отслеживающие положение и движение гаджета. Поэтому, когда ребенок ведет палочкой слева направо, датчик понимает, что это за «заклинание».

Источник: Kano Computing

Чтобы полноценно использовать палочку, нужно скачать бесплатное приложение. В нем содержится около 70 разных заданий, которые ознакомят детей с основами написания кода. Дети отправляются на уроки чар, защиту от темных искусств и в места, знакомые им по книгам и фильмам, например, в Запретный лес.

Заклинания «программируются» ребенком, он соединяет блоки и задает параметры чар. Если все сделано верно, тыква увеличится, а сова перекрасится. А для старшекурсников Хогвартса есть продвинутый режим на JavaScript. Волшебная палочка поступит в продажу в США и нескольких других странах с 1 октября. Превратить своего ребенка в волшебника обойдется родителям в 100 $ (около 6 тысяч рублей).

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