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Чемпион по бодибилдингу встретился с родной матерью спустя 34 года
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Чемпион по бодибилдингу встретился с родной матерью спустя 34 года 

Teleprogramma.pro 18 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В канун нового 2018 года украинский атлет, спортсмен и бодибилдер Петр Кушка узнал, что все детство воспитывался в приемной семье. Как выяснилось, родная мать оставила мальчика в детском доме, когда ему было всего несколько дней отроду. Петру повезло, довольно скоро его забрали в семью. Приемные родители души не чаяли в новоиспеченном сыне, они смогли не только воспитать достойного человека, но и привили Петру любовь к спорту. «Биологической маме я очень благодарен, если бы она не отдала меня, я бы не смог прожить свою жизнь», — говорит Кушка. Спортсмен предполагает, что был не единственным ребенком, которого его родная мать отдала в детдом. Самостоятельные поиски родительницы ни к чему не привели, поэтому Петр обратился в редакцию «Прямого эфира».
«Биологической маме я очень благодарен, если бы она не отдала меня, я бы не смог прожить свою жизнь», — говорит Кушка. Спортсмен предполагает, что был не единственным ребенком, которого его родная мать отдала в детдом. Самостоятельные поиски родительницы ни к чему не привели, поэтому Петр обратился в редакцию «Прямого эфира». «Сомнения закрались еще в тот момент, когда мне было 18 лет, была путаница с датой моего рождения, но тогда я настолько любил своих родителей, что не подвергал сомнению их слова. О том, что я приемный, мне рассказала моя жена, она узнала обо всем от моей матери — своей свекрови», — рассказывает Кушка.
Украинский спортсмен обратился к Андрею Малахову, чтобы найти биологическую мать /Фото: кадр из передачи
Андрею Малахову, к счастью, удалось найти родную мать Петра. С первых минут появления в студии женщина начала рыдать, она упала на колени перед сыном, чтобы тот ее простил. «Когда я беременная приехала в Кировоград, мама сказала мне его оставить. После родов у меня не было молока, мне не чем было его кормить, пришлось отдать его в детский дом. Год спустя я пришла туда, но мне сказали, что сын заболел крупом и умер. Он родился 1 февраля, я назвала его Виталиком. Видимо, уже в приемной семье он получил имя Петр», — призналась Светлана и добавила, что у нее есть еще трое детей — двое сыновей и дочь.
Светлана упала перед сыном на колени, чтобы тот ее простил / Фото: кадр из передачи
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От бодибилдинга до балета: что может пригодиться спортсмену номинации «фитнес»В студию ИД «Комсомольская правда» пришел популярный культурист и блогер Дмитрий Яшанькин. Он выступал в различных категориях — и в пляжном бодибилдинге, и в классическом. А вот больше всего любит фитнес и считает, что именно такой вид самый зрелищныйАндрей Совко (брат Петра, — прим.ред.) также появились в студии, они был счастлив обрести родственника. «Я очень благодарен его приемным родителям за то, что они воспитали Петра столь достойным человеком», — высказался Андрей. Сам Кушка, к слову, в браке с супругой Мариной воспитывает двоих сыновей. Всеми силами он старается быть примером для своих детей. Петр надеется, что его сыновья смогут найти общий язык с вновь обретенной бабушкой. «У меня будто камень с души упал, я рад, что узнал правду», — заключил спортсмен.
Кроме матери Петр обрел брата и сестру /Фото: кадр из передачи
Жена и сыновья Петра поддержали его во время прямого эфира/Фото: кадр из передачи
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