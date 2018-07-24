Отпуск с детьми — учимся у звезд

Парные образы Лены Перминовой и ее дочери Арины на пляже в Турции, Кьяра Ферраньи в отпуске на Сардинии с малышом Лео и Кэндис Свейнпол со старшим сыном под лучами солнца — вдохновляемся примером звезд перед заслуженным отдыхом.

Мама пятерых детей проводит каникулы на яхте, путешествуя между Италией и побережьем Франции. На фотографиях в Instagram-аккаунте она в безупречной форме, что вызывает восхищение у поклонников.

Главный секрет ее красоты — здоровый образ жизни. В свои 36 модель и мама пятерых детей на вопросы о фигуре отвечает просто: «Я все время в движении, постоянно чем-то занята — видимо, стресс сжигает все калории».

Кьяра Ферраньи

Модель, которая стала мамой четыре месяца назад, похоже, все свободное время проводит с малышом — они отправились проводить летний отдых на Сардинию. В период ожидания малыша модель вела дневник беременности в Stories своего аккаунта, ласково называя будущего малыша «львенком» — продолжила эту традицию и после рождения сына.

Кэндис Свейнпол

Модель, во второй раз ставшая мамой месяц назад, отдыхает на солнечном побережье, успевая проводить время и со старшим сыном Анаком, которому в мае исполнился год (о том, как ей удается оставаться в форме можно почитать здесь).

Лена Перминова

Модель проводит летний отпуск на спа-курорте в Турции, выбирая для себя и дочери Арины одинаковые образы и не перегружая лицо макияжем (почему — читайте здесь).

Актриса, которая родила сына всего месяц назад не загорает на пляже, а проводит время с семьей, сетуя на то, что ничего не успевает (если вы чувствуете то же самое, вариант макияжа для молодой мамы можно посмотреть здесь).