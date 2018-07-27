Татьяна Навка зажигательно станцевала со старшей дочкой и мамой на концерте Стинга 

В Instagram спортсменки и ее дочери появились видеоролики с мероприятия.
На днях известная фигуристка, олимпийская чемпионка, светская львица и звездная мама Татьяна Навка вместе со старшей дочерью и матерью посетила концерт популярного зарубежного певца Стинга.
На мероприятии знаменитость зажигательно танцевала в компании наследницы, не отставала и мама Татьяны Навки. А видеороликами этих танцев спортсменка и ее дочь поделились в личных блогах.
Подросла девочка. Как хорошо, когда можно потанцевать вместе с дочкой. Потрясающий вечер!
— поделилась с поклонниками фигуристка.
Напомним, Татьяна Навка — дважды мама: в браке с экс-возлюбленным Александром Жулиным в 2000 году родилась ее старшая дочь Александра. В 2014 году на свет появилась ее вторая дочь Надежда, отец девочки — муж фигуристки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
К слову, совсем недавно Татьяна Навка сообщала, что ее маленькая дочь уже просит родить ей братика.
Фото: Instagram
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