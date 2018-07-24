Телевизор детям: за или против?

Плюс. Образовательные передачи развивают кругозор

На телевидении создается много образовательных мультфильмов и телепередач, которые в легкой и увлекательной форме рассказывают о сложных вещах: Вселенной, природе, машинах, людях, животных и растениях. Информация в таком формате дополнит знания, полученные в детском саду и школе.

Алина Шур, семейный психотерапевт:

Для деток младше трех лет развивающие мультики как образовательный контент бесполезны. Можете их включить, но только если вам нужен небольшой перерыв на отдых. Лучше самостоятельно объяснить ребенку, почему этот цветочек красный, а тот синий, чем включить мультик про цвета.

Минус. Ненормативная лексика и насилие западают в память

Детки впитывают, как губки. А на ТВ помимо полезных развивающих программ можно найти и совсем не детский контент: фильмы ужасов, пошлые комедии с ненормативной лексикой, боевики, триллеры или мультфильмы со сценами насилия. Можете ограничить доступ к таким каналам с помощью опции «Родительский контроль». При попытке переключиться на канал с запрещенной возрастной маркировкой, например 14+, 16+, 18+, этот сервис запрашивает пин-код.

На детском ТВ каналы и передачи маркируются в соответствии с возрастом аудитории, а контент должен быть качественным и полезным. Недавно мы в два раза увеличили детский пакет благодаря содержательным и познавательным каналам. Так, на «Мультимузыке» много музыкальных передач, а на Тлум HD — отечественных мультфильмов. Набор каналов охватывает интересы детей от года до 12 лет — это обучающие интерактивные постановки, познавательные и развлекательные программы, передачи по темам школьных предметов, музыкальные хиты и клипы-караоке для детей.

Плюс. Любимые герои вдохновляют на новые открытия

Наблюдая за жизнью любимого героя в мультике или сериале, ребенок начинает ему подражать и копировать манеры. Он хочет освоить единоборства, стать ученым, самым быстрым пловцом, опытным пилотом, популярной певицей, лучшим танцором или кондитером на шоколадной фабрике, как папа из «Трех котов». Помогите ребенку подобрать правильного героя для подражания и приучите его относиться к любой информации из ТВ критически: а то вдруг он начнет пить бензин, копируя Оптимуса Прайма из «Трансформеров».

Минус. Ребенок смотрит ТВ и мало двигается

Если не контролировать время просмотра телевизора, ребенок перестает делать что-либо без него: учит с ним уроки, обедает только при включенном сериале, смотрит мультики перед сном в темноте, отказывается выходить гулять на улицу. Чрезмерный просмотр ТВ может привести к ожирению и снижению зрения.

Алина Шур:

Обязательно контролируйте как время просмотра, так и выбранные ребенком передачи. И не соглашайтесь ни на какие уговоры. Когда ребенок знает, что у него только 40 минут и решение родителей железно, он и возмущаться не станет. Если хотите наградить малыша мультиком или дополнительным временем перед телевизором, делайте это правильно. Можно: за помощь с уборкой в доме. Нельзя: «доешь обед — посмотришь мультик», такой вариант ведет к нарушениям пищевого поведения.

Плюс. Родители могут отдохнуть

Телевизор — отличный способ отвлечь ребенка, даже самого неугомонного. Включил мультик, а сам отдыхаешь от бесконечных «Давай поиграем» или вопросов «Что?», «Зачем?», «Почему?».

Алина Шур:

Как бы вам ни хотелось, но детям до года я бы вообще не рекомендовала включать телевизор. В возрасте 2–3 лет — обязательно наблюдайте за реакцией ребенка: если при просмотре мультика он впадает в истерику и начинает носиться по квартире, это не ваш вариант времяпрепровождения. Если же все хорошо, смотрите ТВ не больше 15–20 минут в день, а лучше на этот счет проконсультируйтесь с окулистом. Мультики должны быть со спокойным и простым сюжетом, а также минимумом деталей без быстрой смены кадров. С «Машей и медведем» в таком возрасте стоит повременить.

Минус. От ТВ страдает поведение и психика ребенка

В первые годы жизни нервная система ребенка не адаптирована к внешнему миру. Очень важно уметь контролировать, какая информация окружает малыша. Быстрое мелькание кадров, громкие звуки и очень яркие цвета оказывают чрезмерную нагрузку на детскую нервную систему. Они могут стать причиной частых головных болей, быстрой утомляемости и нервозности.

Итак, допускать детей к телевизору можно, но делать это надо грамотно: контролируйте время просмотра и контент. Лучше всего смотреть телевизор вместе с ребенком и обсуждать с ним поступки героев и причинно-следственные связи. Это поможет ему развивать словарный запас и лучше понимать происходящее на экране.