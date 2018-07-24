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Увидев малыша, акушеры ахнули: в Бишкеке родился ребенок-богатырь
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Увидев малыша, акушеры ахнули: в Бишкеке родился ребенок-богатырь 

Мир24 1 час назад
Жительница Бишкека родила мальчика весом более шести килограммов. При этом рост младенца 58 сантиметров. Одной из первых счастливую маму поздравила корреспондент «МИР 24» Галина Бушуева.
Свое большое счастье она держит на руках. Для многодетной мамы — это пятый ребенок. В 2013 году Багымгуль Досонова родила двойню. В этот раз никаких сюрпризов женщина не ждала — беременность протекала обычно.
«Поступила в роддом и только тогда узнала, что малыш крупный и мне будут делать кесарево сечение», — рассказала Багымгуль Досонова.
Увидев малыша, акушеры родильного дома ахнули. Такой новорожденный в истории больницы практически впервые.
«В последнее время у нас есть тенденция к рождению крупных детей. От четырех до пяти килограммов. Но в этот раз на свет появился настоящий богатырь», — сказала заместитель главного врача роддома №1 города Бишкек Акиян Малдыбаева. Сейчас состояние 34-летней мамы и младенца удовлетворительное.
Ранее в Таджикистане родился мальчик весом восемь килограммов.
По данным книги рекордов Гиннесса, самый крупный ребенок на планете родился в США в 1879 году. Это мальчик весом 10 килограммов.
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