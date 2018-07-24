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Встреча с психологом пройдет в Останкине
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Встреча с психологом пройдет в Останкине 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Игровой мастер-класс для родителей и тех, кто только собирается ими стать пройдет в Останкине 29 июля.
В рамках занятия «Упрямые дети, или Что я делаю не так» под руководством опытного психолога взрослые ненадолго поменяются местами с ребёнком, чтобы понять, что с ним происходит. Затем гости обсудят с лектором результаты игры и получат рекомендации по решению конфликтов и ссор с детьми.
Место проведения мастер-класса — лекторий Парка ремёсел ВДНХ (павильон №47). Начало в 15.00; вход свободный. (иб)
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