Встреча с психологом пройдет в Останкине

Игровой мастер-класс для родителей и тех, кто только собирается ими стать пройдет в Останкине 29 июля.

В рамках занятия «Упрямые дети, или Что я делаю не так» под руководством опытного психолога взрослые ненадолго поменяются местами с ребёнком, чтобы понять, что с ним происходит. Затем гости обсудят с лектором результаты игры и получат рекомендации по решению конфликтов и ссор с детьми.

Место проведения мастер-класса — лекторий Парка ремёсел ВДНХ (павильон №47). Начало в 15.00; вход свободный. (иб)