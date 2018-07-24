Дочь выше мамы: многодетная Екатерина Климова выглядит старшей сестрой подросших детей

Подписчики восхищены молодостью и физической формой Екатерины Климовой

Трудно поверить, что 40-летняя Екатерина Климова — многодетная мама. Актриса сохранила потрясающую фигуру и выглядит намного молоде своих лет. Фотография, которую она опубликовала в соцсетях — тому подтверждение.

«Подмосковные вечера», — написала она.

«Просто супер мама!», «Вы сама как подросток)) и не скажешь, что мама 4 детей», «Какая красивая фотография! Вы такая замечательная, вроде и не Мама с детьми», «Роскошное семейство! Доча старшая так повзрослела. А мелочёвочка Бельчоночек такая сладушка! Мальчишишки -настояшие братишки и друг другу и сестричкам. Прелесть! Катюш, умница!», «Супер! Вот это мама 4 деток) вызываете восторг и восхищение», «Мама сама как девочка!) Счастья вашей семье», — обсуждают восхищенные подписчики.

Фото: instagram