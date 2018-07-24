Как приучить ребенка аккуратно обращаться с телефоном и ценить его

Мы не видели смартфоны сразу после рождения. Наши дети могут увидеть смартфон в первые минуты своей жизни, когда родители хотят запечатлеть памятный момент. Не будем скрывать, что наши дети постоянно видят нас со смартфоном. Кроме того, они очень быстро учатся обращаться с ним. Можно ли научить детей ценить это устройство и относится к нему с ответственностью? Можно попробовать.

Если вы являетесь родителем, скорее всего, вы помните те времена, когда в наших карманах не было никаких телефонов. Наши коллеги из PhoneArena предлагают подход, который позволит нашим детям пройти через то же, через что прошли мы. Но не переживайте, не обязательно тратить на это 20 лет.

Через наши руки прошли самые простые кнопочные телефоны с монохромным дисплеем, затем устройства с цветным дисплеем, Java-играми и полифонией. Только после этого мы познакомились со смартфонами. Далеко не сразу у них появился сенсорный экран.

Предлагается заставить наших детей пройти тот же самый путь:

Телефон с монохромным дисплеем

Телефон с цветным дисплеем и плохой камерой

Телефон с цветным сенсорным экраном, медленным интернетом и плохой камерой

Смартфон без 4G и не самый свежий

Смартфон, который вы хотели бы для своего ребенка

Мы ценим смартфоны. Мы знаем, каким трудом они достаются, и какое значение имеют новые технологии. Предлагается показать все это нашим детям. Подобную эволюцию девайса для ребенка можно растянуть на несколько недель или месяцев. После этого можно проверить, насколько ребенок будет ценить современное устройство.