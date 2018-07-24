Концерт классической музыки от проекта «Вместе с мамой»

Струнный квартет Caprice выступит с программой произведений русских композиторов. Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шостакович, Бородин.

Квартет был создан в 1995 году в классе Народного Артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных и выдающегося виолончелиста Валентина Берлинского.

Так как концерт рассчитан на родителей с маленькими детьми, можно не опасаться того, что выступление будет сорвано неожиданным плачем или ходящими во время концерта малышами: музыканты знают своих слушателей и продолжат играть в любом случае. А после концерта дадут детям посмотреть поближе на инструменты и даже позволят потрогать некоторые из них.

Место проведения: ВДНХ, Виноградный домик Детского посольства, Проспект Мира, д.119, стр.137. Концерт пройдёт в уютном месте в тени деревьев на зеленой лужайке.

♦ Стоимость: 1200 рублей — 1 взрослый и 1 малыш 1600 рублей — 2 взрослых и 1 малыш 1900 рублей — 2 взрослых и 2 детей одной семьи 300 рублей — дополнительный ребенок одной семьи 500 рублей — дополнительный взрослый одной семьи Оплата наличными на месте.