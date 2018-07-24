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Концерт классической музыки от проекта «Вместе с мамой»
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Концерт классической музыки от проекта «Вместе с мамой» 

CHIPS journal 49 минут назад
Фото: CHIPS journal
Струнный квартет Caprice выступит с программой произведений русских композиторов. Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Шостакович, Бородин.
Квартет был создан в 1995 году в классе Народного Артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных и выдающегося виолончелиста Валентина Берлинского.
Так как концерт рассчитан на родителей с маленькими детьми, можно не опасаться того, что выступление будет сорвано неожиданным плачем или ходящими во время концерта малышами: музыканты знают своих слушателей и продолжат играть в любом случае. А после концерта дадут детям посмотреть поближе на инструменты и даже позволят потрогать некоторые из них.
Место проведения: ВДНХ, Виноградный домик Детского посольства, Проспект Мира, д.119, стр.137. Концерт пройдёт в уютном месте в тени деревьев на зеленой лужайке.
♦ Стоимость: 1200 рублей — 1 взрослый и 1 малыш 1600 рублей — 2 взрослых и 1 малыш 1900 рублей — 2 взрослых и 2 детей одной семьи 300 рублей — дополнительный ребенок одной семьи 500 рублей — дополнительный взрослый одной семьи Оплата наличными на месте.
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