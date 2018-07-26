Старший сын Дениса Клявера решил отслужить в армии

Родители разрешают мальчику самому выбирать собственную судьбу.

Известный певец Денис Клявер прекрасно общается не только со всеми своими детьми, но и их мамами. Он активно участвует в жизни сыновей и дочери, а потому прекрасно знает про их мечты и планы. Так, звездный папа рассказал, что его старший сын уже принял взрослое решение — отслужить в армии.

Тимофей очень сильная личность, как и все мои дети. Спорт сформировал в нем мужской характер. Он сам решил, что хочет после школы отслужить в армии. Не вопрос, одобряю. Год ничего не решит. А дальше — творческая стезя. Мы планируем, что Тимоша будет поступать в театральный институт. Не буду его захваливать, но он очень органичный.

— рассказал «Телепрограмме» Денис Клявер.

Он напомнил, что Тимофей уже успел стать чемпионом Европы по тхэквондо и получить второй дан. Спортом мальчик занимается с четырех лет, а сейчас ему уже 16.

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18 Фев 2018 в 4:18 PST Также Денис Клявер уверен, что мальчик очень похож на своего дедушку — актера, телеведущего и композитора Илью Олейникова

Да, старший сын — это дедушка Илюша по психотипу, по своему внутреннему содержанию. Он вроде бы такой безэмоциональный в жизни, но как только нужно принять решение, показать результат на ринге, умеет сконцентрироваться и показать результат. Для сцены это важный навык. Вижу, что Тимофей творческий парень,

— рассказывает Денис Клявер.

Несмотря на то, что с мамой Тимофея певец уже не живет, с мальчиком они общаются прекрасно. Артист в курсе многих событий в жизни сына. Также он старается поддерживать прекрасные отношения и с дочерью от певицы Евы Польны . Эвелин, конечно, больше общается с мамой, но и с отцом любит проводить время.

«Эвелиша самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует — очень эмоциональная. Эвелинка иногда бывает ежиком, но редко и непроблемно. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки это такой конкретный космос», — отмечает артист.

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7 Июн 2018 в 9:20 PDT А вот с мамой своего младшего сына Дани Денис Клявер живет в счастливом браке с июля 2010 года. Поэтому они с Ириной вместе воспитывают ребенка. «Дане уже почти 5, он просто маленький ураган. Стараюсь больше времени с ним проводить. Ни старшего сына, ни дочку в детстве я так часто не видел. Теперь я уже понимаю, как быстро летит время, когда ребенок маленький. Поэтому по возможности отменяю дела и мчусь домой», — говорит Денис Клявер.

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23 Апр 2018 в 10:55 PDT Напомним, в прошлом году Денис Клявер рассказал об отношениях с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной и дочери, которую родила ему звезда. Он признался, что был ошарашен новостью о беременности Евы Польны, однако о браке с певицей никогда не задумывался. Свою дочь певец долго скрывал от общественности. Даже его мама узнала о внучке лишь спустя три с половиной года после ее появления на свет. Тогда же певец официально удочерил Эвелин.

Денис Клявер не любит рассказывать о своей личной жизни. Именно поэтому, будь на то его воля, он бы до сих пор скрывал девочку от общественности.

Сейчас Денис Клявер воспитывает еще и двоих сыновей: Тимофея от второго брака и Даниэля от третьей супруги, напоминает портал Passion. Подробнее о семье Дениса Клявера можно узнать в эксклюзивном интервью для «Летидора».

Фото: Instagram / @denisklyaver