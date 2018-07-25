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На снимке УЗИ ребёнка обнимает рука, неужели ушедшая бабушка?
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На снимке УЗИ ребёнка обнимает рука, неужели ушедшая бабушка? 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Мистический снимок облетел интернет и заинтересовал множество людей. Сам таинственный снимок находится ниже и он способен удивить. Верите ли вы в то, что ушедшие родственники заботятся о своих близких и оберегают от множества проблем? Одни помогают финансово, другие даруют защиту от несчастий и они не просят ничего взамен, словно ангелы-хранители. Фото с открытых источников Родители малыша, которому только предстоит появится на свет не сразу увидели это загадочное явление, но когда рассмотрели, отец малыша узнал в ней руку матери и абсолютно уверен в этом. Бабушки нет в этом мире несколько лет, поделился отец ребёнка, но всё дело в особенности строения её пальцев. Именно по этой причине он уверен в том, кто на снимке УЗИ. После мистического обстоятельства, родители уверены, что их ребёнок под надежной защитой. Многих людей удивил и напугал снимок. Но нашлись и те, кто не видит в нём ничего мистического. А вы что думаете?
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