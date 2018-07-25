Невыносимо: 5 мам на детской площадке, которые бесят

Детские площадки часто похожи на театральную сцену. И не потому, что здесь играют дети. Порой именно мамы могут устроить для нас незабываемый спектакль.

Итак, типы мам на детской площадке, которые с великим удовольствием или с полным равнодушием испортят вам настроение.

Коммунистка

Как узнать. По фразам «Сейчас этот мальчик поделится с тобой своими игрушками», «Вам что, жалко?», «На детской площадке все игрушки — общие!». Правда, лозунг «Делиться, делиться и еще раз делиться!» такие мамы произносят, когда дело касается чужих игрушек.

Чем раздражают. Такая мама может заявиться на детскую площадку с пустыми руками, а уйти оттуда с машинкой и трактором, потому что «Эти игрушки понравились моему сыну, теперь их уже не заберешь. Просто у нас таких нет дома. Но мы вернем в следующий раз!».

Если другой малыш не хочет делиться своим игрушечным имуществом, Коммунистка может обидеться на его маму.

Как это бывает. «У моего Святика был старый робот по имени Федя. Вроде ничего особенного, но сын просто обожал эту игрушку, даже в гости к бабушке всегда брал с собой. Однажды к нему подскочила девочка на год старше, вырвала Федю и со всей силы три раза ударила им по дереву. Знаете, что ответила моему плачущему сыну стоящая рядом мама девочки?

“Малыш, если боишься, что твоего робота возьмут, пусть твоя мама спрячет его в пакет. Или не приноси его сюда вообще. А здесь все игрушки — общие!”

Я сказала той маме, что все-таки она не права. Но женщина пожала плечами и с фразой «Это же дети. Надо делиться» направилась вместе со своим ребенком к выходу. Даже не извинилась перед нами».

Захватчица

Как узнать. Эта мама похожа на предыдущую тем, что любит владеть не только своими собственными вещами. Но в данном случае речь идет не о чужих игрушках, а об общем«имуществе» (например, качелях, беседках).

Причем мама-Захватчица желает владеть этим единолично, не подпуская к «добыче» ни одного чужого малыша.

Чем раздражают. Лесенки, качели, скамейки, лабиринты, беседки, горки… Все это на детских площадках предназначено для всех маленьких посетителей, а не для одного конкретного Васи. Но мама-Захватчица может одновременно завладеть несколькими привлекательными объектами: на одних качелях катать сына, на соседние поставить сумку и пакет. На просьбу освободить хотя бы одни качели может ответить: «Занято! Сумку в руках держать не собираюсь!»

Как это бывает. «У нас во дворе есть детская горка, на которой обожает кататься моя дочка. В тот день она была занята: одна мама сидела внизу горки и с визгом восторга якобы ловила своего едва скользящего вниз сына. Я понимала, что по очереди кататься не получится.

Тогда своему ребенку я объяснила, что мы обязательно пойдем туда, когда закончит кататься мальчик. Дочка терпеливо ждала. Катание мальчика закончилось, но он решил просто посидеть на «вершине» горки с планшетом в руках. Его мама стояла рядом и рассматривала свой маникюр. Мы подошли и вежливо попросили мальчика пересесть, чтобы другим детям можно было покататься на горке. На что мама ответила:

“Он хочет посидеть там, а значит, горка занята!”

Такого хамства мы еще не встречали! Я не сдержалась и высказала ей все, что об этом думаю».

Наставница

Как узнать. Такие мамы обожают поучать, умничать и давать советы другим мамам:

«Что это вы в белое вырядились? Тут песочница, а не бал! Лучше бы переодели ребенка, а то потом пятна не отстираете!», «Вы уже даете конфеты? А вы слышали, что до трех лет ребенку нельзя давать сладости?»

Чем раздражают. К счастью, наставницы редко оказываются хамками, в отличие от мам-Захватчиц. Однако они самые настоящие мастерицы помотать нервы в так называемых рамках приличия. Ведь сначала это выглядит действительно как забота о ближнем! У мамы сразу может испортиться настроение: «А я, оказывается, не такая внимательная мать!»

Но через несколько дней приходит понимание, что Наставница просто вытягивает позитивную энергию.

Как это бывает. «Пока мои дети играли на детской площадке, у меня тоже появилась новая «подружка». Без ее комментариев я даже не могла напоить детей соком: «Ты что, они у тебя сок пьют? Вари детям компот, как я!» Когда она выяснила, что я хожу на плавание из-за послеродовых болей в спине, тут же запричитала: «Бассейн — это не то! Тебя поможет только йога. Слышишь — только она!»»

Посредница

Как узнать. Посредницы очень похожи на Наставниц, но они не поучают мам, а занимаются детьми напрямую. Им до всего есть дело. Своим поведением эти женщины могут напоминать скучающих властных бабуль: они готовы громко высказываться, беспрестанно комментировать и контролировать все действия малышей.

Чем раздражают. Есть такие Посредницы, которые дадут фору любой хамоватой Захватчице. Они тотчас выстроят очередь из малышей у захваченной горки! Невзирая на протесты Захватчицы «Занято!», Посредница «вживит» еще одного малыша на качели и будет их качать САМА.

Комментарии Посредницы могут быть настолько громкими, что даже самая отважная Коммунистка передумает брать чужие игрушки.

А Буддистский монах (следующий типаж) отвлечется от медитации и решит наконец проверить, как на детской площадке играют его дети.

Как это бывает. «Ходит на нашу площадку одна очень энергичная дама. Говорит громко, иногда даже покрикивает. «Смотрите, у Машеньки какое ведерко. Маша, поменяйся с Федей ведерками! А ты Лизонька не так держишь лопатку. Кто мама девочки?» А мама девочки (то есть я) хочет, чтобы ее ребенок просто поиграл и пообщался со сверстниками».

Буддистский монах

Как узнать. Нет, такую маму мы не отыщем по оранжевым одеяниям и бритой голове. Обычно она сидит где-то поодаль от детской площадки и «медитирует» с телефоном или планшетом, в лучшем случае с книгой.

Эта мама — полная противоположность двум предыдущим типажам.

Казалось бы, это идеальный типаж, который и муху не тронет! Но не так все просто.

Чем раздражают. Мама — Буддистский монах сидит неподалеку от детской площадки не случайно: в это время там находится ее практически беспризорный ребенок. Она познала дзен, поэтому ее абсолютно не волнует поведение сына или дочери, даже если оно вопиющее. Именно поэтому другие мамы вынуждены как-то решать конфликты, которые устраивает чужой ребенок.

Как это бывает. «Помню, на нашей детской площадке играла девочка лет пяти. Женщина приводила дочь и тут же удалялась с книгой и пледом под соседний тополь. Девочка была опрятно одета, хорошо разговаривала, но вела себя просто отвратительно. Могла бросить песок в глаза другим детям, силой забрать чужую игрушку, съесть чужой пряник, откусить от чьего-либо яблока…

Не успела я отвернуться, как девочка залезла в мою сумку, вытащила косметичку, схватила из нее помаду и сломала ее. Когда я спросила ее, не учила ли ее мама не брать чужие вещи, ребенок ответил: «Я хотела водички, поэтому полезла в сумку. Но увидела помаду». Мама отправляет ребенка на детскую площадку, не смотрит за ней, так еще и не может дать ей бутылочку воды с бутербродом! Мы сначала думали, что это не мама, а безответственная няня. Пошли выяснять: это была мама…

Эту же девочку мы встречаем на детской площадке время от времени до сих пор. Лето… Мама, как всегда, под тополем листает журнал».