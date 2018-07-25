В Уфе сбежавшие из приюта девочки позвонили родственникам, сообщил источник

УФА, 25 июл — РИА Новости . Две девочки, три дня назад сбежавшие из социального приюта в Уфе, созвонились с родственниками и сотрудниками учреждения, при этом они не хотят возвращаться обратно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

Две девочки 13 и 15 лет сбежали из социального приюта для подростков 22 июля.

"У девочек есть телефон. В среду они начали выходить на связь с родственниками и сотрудниками приюта. Дети не говорят, где они находятся, где они спят и что кушают. При этом девочки заявляют, что не хотят возвращаться обратно в приют", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что поиски детей продолжаются.