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Яна Поплавская поделилась советами, как правильно воспитывать мальчиков
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Яна Поплавская поделилась советами, как правильно воспитывать мальчиков 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известная актриса уверена, что процесс воспитания малыша начинается еще во время беременности женщины.
В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двух взрослых сыновей Яна Поплавская вспомнила случаи из детства Клима и Никиты и сформулировала принципы воспитания, которых придерживалась.
В первую очередь Поплавская призывает родителей заниматься собственным воспитанием, ведь ребенок познает мир через маму и папу:
Вы его мерило. Так что нечего на ребенка пенять, коли вы злобный и завистливый человек! Нельзя требовать от чада того, чего не делаете вы сами!
Актриса полагает, что в воспитании не следует использовать запреты. И в случае, когда ребенок уходит вразнос, рекомендует переключать его внимание на что-то другое.
Также Поплавская рекомендует с детства говорить с сыном об обязанностях:
Instagram@the_yana_poplavskaya
Я всегда работала, поэтому с ранних лет объяснила детям, что для меня не существует таких понятий, как «дела женские» и «дела мужские». Я говорила сыновьям, что я не обслуживающий персонал, что я не служанка, что если я готовлю и стираю, это не значит, что меня таким образом можно использовать.
О том, за что наказывать мальчиков, а за что — нет, стоит ли просить прощение у ребенка читайте в полной версии колонки Яны Поплавской ЗДЕСЬ.
Фото: Instagram@the_yana_poplavskaya
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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