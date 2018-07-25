Яна Поплавская поделилась советами, как правильно воспитывать мальчиков

Известная актриса уверена, что процесс воспитания малыша начинается еще во время беременности женщины.

В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двух взрослых сыновей Яна Поплавская вспомнила случаи из детства Клима и Никиты и сформулировала принципы воспитания, которых придерживалась.

В первую очередь Поплавская призывает родителей заниматься собственным воспитанием, ведь ребенок познает мир через маму и папу:

Вы его мерило. Так что нечего на ребенка пенять, коли вы злобный и завистливый человек! Нельзя требовать от чада того, чего не делаете вы сами!

Актриса полагает, что в воспитании не следует использовать запреты. И в случае, когда ребенок уходит вразнос, рекомендует переключать его внимание на что-то другое.

Также Поплавская рекомендует с детства говорить с сыном об обязанностях:

Instagram@the_yana_poplavskaya

Я всегда работала, поэтому с ранних лет объяснила детям, что для меня не существует таких понятий, как «дела женские» и «дела мужские». Я говорила сыновьям, что я не обслуживающий персонал, что я не служанка, что если я готовлю и стираю, это не значит, что меня таким образом можно использовать.

О том, за что наказывать мальчиков, а за что — нет, стоит ли просить прощение у ребенка читайте в полной версии колонки Яны Поплавской ЗДЕСЬ.

Фото: Instagram@the_yana_poplavskaya