СМИ выяснили пол будущего первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова

На днях 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 32-летний певец Влад Топалов стали женихом и невестой. А совсем скоро влюбленные будут еще и родителями.

Для большинства поклонников уже не секрет, что Регина Тодоренко беременна от Влада Топалова, хотя звезда «Орла и решки» по-прежнему не подтвердила официально эту радостную новость. Тем не менее журналистам портала Super.ru уже удалось выяснить, кто же родится у пары.

В видеоролике, посвященном Регине и Владу, издание утверждает, что знаменитости ждут мальчика.

Напомним, буквально на днях во время отдыха на Лазурном берегу Топалов сделал возлюбленной предложение руки и сердца, которое она с удовольствием приняла. Влад уже был женат на дочери бизнесмена Павла Данилина Ксении. А для Регины это будет первый брак и первый ребенок.

Фото и видео: Instagram