Ещё
СМИ выяснили пол будущего первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ выяснили пол будущего первенца Регины Тодоренко и Влада Топалова 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
На днях 28-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 32-летний певец Влад Топалов стали женихом и невестой. А совсем скоро влюбленные будут еще и родителями.
Для большинства поклонников уже не секрет, что Регина Тодоренко беременна от Влада Топалова, хотя звезда «Орла и решки» по-прежнему не подтвердила официально эту радостную новость. Тем не менее журналистам портала Super.ru уже удалось выяснить, кто же родится у пары.
В видеоролике, посвященном Регине и Владу, издание утверждает, что знаменитости ждут мальчика.
Напомним, буквально на днях во время отдыха на Лазурном берегу Топалов сделал возлюбленной предложение руки и сердца, которое она с удовольствием приняла. Влад уже был женат на дочери бизнесмена Павла Данилина Ксении. А для Регины это будет первый брак и первый ребенок.
Фото и видео: Instagram
Passion.ru: последние новости
«Ребенок за сутки превратился в восковую куклу»: звезда шоу «Взвешенные люди» едва не потеряла 1-месячную дочь из-за врачебной ошибки Дочь выше мамы: многодетная Екатерина Климова выглядит старшей сестрой подросших детей Иллюзионист Сергей Сафронов готовится к рождению дочери
Женский форум  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Супермодель осудили за «наряд гопника»7
«Старики сами себя делают стариками»32
Как живут брошенные жены знаменитостей
Мужчины чаще прощают измену14
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение