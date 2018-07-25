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В Белове оштрафовали родителей, чьи дети купались одни на реке Иня
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В Белове оштрафовали родителей, чьи дети купались одни на реке Иня 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Полицейские оштрафовали родителей двух школьников за то, что дети купались одни в реке Иня.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инспекторы ПДН выявили на реке Иня места стихийного отдыха, где, в том числе, находились дети и подростки. Причем некоторые из них даже не известили своих родителей о том, что пошли купаться на реку. Двух 10-летних школьников инспекторы доставили домой, а в отношении родителей составили административные протоколы. Взрослые выплатят штрафы в размере до 500 рублей.
В МВД напоминают, что ребенок не должен находиться в одиночестве у водоема, и, тем более, купаться. Обо всех случаях, когда дети находятся у воды одни, можно сообщать по телефонам 02 или 123.
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