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Уголовное дело возбуждено из-за нападения собаки на 4-летнюю девочку в Тверской области
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Уголовное дело возбуждено из-за нападения собаки на 4-летнюю девочку в Тверской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: tvernews.ru
ТАСС, 25 июля. Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку на территории конного завода в Кимрском районе Тверской области. Ребенок госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщили в среду в пресс-службе СУ СК России по региону.
"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что на территории конного завода, расположенного в деревне Святье Кимрского района Тверской области, на 4-летнюю девочку набросилась собака. После нападения собаки девочка получила множественные раны лица и тела. Ребенок госпитализирован в больницу Москвы", — сказали в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». «Прокурором уголовное дело изъято из полиции и передано в территориальный следственный отдел СК России», — уточнили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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