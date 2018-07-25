Уголовное дело возбуждено из-за нападения собаки на 4-летнюю девочку в Тверской области

ТАСС , 25 июля. Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку на территории конного завода в Кимрском районе Тверской области. Ребенок госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщили в среду в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что на территории конного завода, расположенного в деревне Святье Кимрского района Тверской области, на 4-летнюю девочку набросилась собака. После нападения собаки девочка получила множественные раны лица и тела. Ребенок госпитализирован в больницу Москвы", — сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». «Прокурором уголовное дело изъято из полиции и передано в территориальный следственный отдел СК России», — уточнили в пресс-службе.