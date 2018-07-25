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В семье немцев, переселившихся на Ставрополье, родился одиннадцатый ребенок
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В семье немцев, переселившихся на Ставрополье, родился одиннадцатый ребенок 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Depositphotos / evgenyataman
ПЯТИГОРСК, 25 июл — РИА Новости. Семья русских немцев Мартенс, переселившаяся осенью из Германии на Ставрополье из-за несогласия с уроками сексуального воспитания в школах, пополнилась одиннадцатым ребенком — родившегося мальчика назвали Виктор, сообщает на своей странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
В ноябре прошлого года помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко рассказал, что приютил у себя семью с десятью детьми, уехавшую из Германии.
Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)
24 Июл 2018 в 10:01 PDT  "Хочу поделиться доброй новостью. Наверняка многие помнят историю о многодетной семье русских немцев Мартенс, переселившихся минувшей осенью в наш край из Германии. К такому решению они пришли из-за несогласия с нормами законодательства страны, в школах которой преподаются уроки сексуального воспитания. Вчера в семье родился первый гражданин России. Малыша называли Виктор", — сообщил губернатор.
По его словам, это уже одиннадцатый ребенок в семействе и первый из Мартенсов, который получит российское гражданство по факту появления на свет в РФ. «Поздравляю родителей — Евгению и Луизу. Желаю маленькому Виктору расти здоровым, радовать близких своими успехами. Счастья и благополучия всей большой семье, вернувшейся в Россию», — отметил Владимиров.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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