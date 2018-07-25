В семье немцев, переселившихся на Ставрополье, родился одиннадцатый ребенок

ПЯТИГОРСК, 25 июл — РИА Новости . Семья русских немцев Мартенс, переселившаяся осенью из Германии на Ставрополье из-за несогласия с уроками сексуального воспитания в школах, пополнилась одиннадцатым ребенком — родившегося мальчика назвали Виктор, сообщает на своей странице в соцсети Instagram губернатор края Владимир Владимиров

В ноябре прошлого года помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко рассказал, что приютил у себя семью с десятью детьми, уехавшую из Германии.

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

24 Июл 2018 в 10:01 PDT "Хочу поделиться доброй новостью. Наверняка многие помнят историю о многодетной семье русских немцев Мартенс, переселившихся минувшей осенью в наш край из Германии. К такому решению они пришли из-за несогласия с нормами законодательства страны, в школах которой преподаются уроки сексуального воспитания. Вчера в семье родился первый гражданин России. Малыша называли Виктор", — сообщил губернатор.

По его словам, это уже одиннадцатый ребенок в семействе и первый из Мартенсов, который получит российское гражданство по факту появления на свет в РФ. «Поздравляю родителей — Евгению и Луизу. Желаю маленькому Виктору расти здоровым, радовать близких своими успехами. Счастья и благополучия всей большой семье, вернувшейся в Россию», — отметил Владимиров.