На Украине вступили в силу новые правила временного вывоза детей за границу

Об этом сообщает UBR cо ссылкой на пресс-службу Минюста Украины.

Отмечается, что согласно новым правилам, один из родителей (мать или отец), который вывозит ребенка за границу, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом другого из родителей, который платит алименты.

В данном письме нужно указать цель выезда, точный адрес, куда направляется ребенок, а также срок, на который ребенок покидает территорию Украины.

Помимо этого при пересечении границы нужно будет предоставить: решение суда или органов опеки и попечительства, которым определено место жительства ребенка; документы, подтверждающие цель и сроки выезда. Среди последних может быть справка из медицинского или образовательного учреждения, бронирование билетов и тому подобное.

При этом разрешение от второго родителя не понадобится, если одна из сторон имеет намерение выехать за границу более, чем на 1 месяц или в случае наличия долга по алиментам у другого из родителей за 4 месяца или за 3 месяца, если ребенок является тяжело больным.

Ранее — в конце 2017 года — на Украине приняли закон против злостных неплательщиков алиментов. За первые два месяца (закон вступил в силу в феврале 2017 года — ред.) действия нового закона в стране уже объявили в розыск семь тысяч должников по алиментам. Кроме того, 82 397 должникам по алиментам запретили выезжать за границу, а 79 843 должникам — водить транспорт.