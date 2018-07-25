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Дела семейные: жена скрыла от мужа троих детей от первого брака
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Дела семейные: жена скрыла от мужа троих детей от первого брака 

Мир24 48 минут назад
В суде рассматривалось дело Степана Лебедева, который подал иск на расторжение брака со своей супругой Александрой из-за обмана. Между тем женщина с этим категорически не согласилась.
Степан рассказал, что до женитьбы полгода переписывался с Александрой в соцсетях. Затем они встретились, женщина заявила, что у нее есть ребенок — дочь.
В дальнейшем Александра и Степан поженились, однако после свадьбы выяснилось, что у его супруги на самом деле не один ребенок, а трое. Мужчина на суде заявил, что жена его обманула и попросил расторгнуть брак.
В свою очередь Александра пояснила, что обманула супруга о количестве детей, поскольку вначале посчитала, что отношения не настоящие. Женщина призналась, что это было «вранье во благо». Затем она поняла, что Александр ее человек по духу и представила ему остальных своих детей. Женщина попросила мужа не разводиться, поскольку и она, и малыши любят его.
В итоге суд отложил рассмотрение дела и назначил супругам срок для примирения на три месяца.
Больше историй смотрите в шоу «Дела семейные. Новые истории» на телеканале «МИР» по будням в 15:00 мск.
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