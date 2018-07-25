На страже безопасности: за прошедшие сутки уфимские спасатели сохранили жизнь восьми людям

Спасатели приходят на помощь людям даже на несанкционированных пляжах

Купальный сезон подходит к концу, вода становится холоднее, но работа спасателей легче не становится. Только за последние сутки сотрудники Управления гражданской защиты Уфы спасли из воды восемь человек из который трое детей.

На пляже Гольфстрим под воду ушли 7-летний мальчик и его 5-летняя сестренка. Спасатели вовремя заметили детей и вытащили из воды, передав родителям, с которыми провели профилактическую беседу о необходимости следить за детьми на воде.

В Сипайлово, на пляже «Берег Солнца» сотрудникам управления удалось спасти жизнь 51-летней уфимке, которая выплыла на середину реки, и ее стало уносить течением. Женщина предположительно была пьяна.

Больше всего жизней спасатели отвоевали у воды на несанкционированных, диких пляжах. Четверых уфимцев, среди которых один ребенок, спасли на дамбе озера Теплое. Большинство нарушителей были в состоянии опьянения.