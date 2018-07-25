Ребенок в три месяца впервые сказал «я люблю тебя»

Мать мальчика даже записала видео, потому что ее друзья не верили ей.

Англичанка Сара Маршалл , мама трехмесячного Томми-Фрэнка записала видео, на котором ее сын уже произнес целое предложение. Обычно дети начинают говорить простые слова в возрасте около года, а маленький британец смог уже в девять недель произнести осмысленную фразу «я люблю тебя», обращенную к своей матери. Об этом сообщило издание The Sun.

«Поначалу я думала, что схожу с ума, но потом я услышала это еще раз. Томми хорошо запомнил эту фразу, и я даже успела снять видео, как он это делает, чтобы мне поверили», — приводит таблоид слова матери.

Ребенок на видео повторяет слова за своей старшей сестрой. Она терпеливо и очень разборчиво произносит фразу, а малыш старается ей подражать. Томми побил все рекорды и стал самым раннеговорящим ребенком.