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Ребенок в три месяца впервые сказал «я люблю тебя»
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Ребенок в три месяца впервые сказал «я люблю тебя» 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мать мальчика даже записала видео, потому что ее друзья не верили ей.
Англичанка Сара Маршалл, мама трехмесячного Томми-Фрэнка записала видео, на котором ее сын уже произнес целое предложение. Обычно дети начинают говорить простые слова в возрасте около года, а маленький британец смог уже в девять недель произнести осмысленную фразу «я люблю тебя», обращенную к своей матери. Об этом сообщило издание The Sun.
«Поначалу я думала, что схожу с ума, но потом я услышала это еще раз. Томми хорошо запомнил эту фразу, и я даже успела снять видео, как он это делает, чтобы мне поверили», — приводит таблоид слова матери.
Ребенок на видео повторяет слова за своей старшей сестрой. Она терпеливо и очень разборчиво произносит фразу, а малыш старается ей подражать. Томми побил все рекорды и стал самым раннеговорящим ребенком.
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