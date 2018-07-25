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16-летняя дочь Григория Лепса выступила на фестивале Лаймы Вайкуле
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16-летняя дочь Григория Лепса выступила на фестивале Лаймы Вайкуле 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Юная Ева вышла на сцену в составе музыкальной группы COSMOS girls.
16-летняя дочь Григория Лепса, юная Ева Лепс, пошла по стопам звездного отца и стала артисткой. Сейчас девушка поет в составе женского поп-коллектива COSMOS girls, и на днях выступила на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле.
Помимо дочери Григория Лепса, в состав COSMOS girls входят также Саша Гинер (дочь владельца футбольного клуба ЦСКА) и Эден Голан (знакомая публике по шоу «Голос. Дети — 5»). Не так давно коллектив представил свой первый музыкальный клип.
Напомним, многодетный звездный отец Григорий Лепс воспитывает 16-летнюю дочь Еву, 11-летнюю дочь Николь и 8-летнего сына Ивана — детей от второго брака (с нынешней супругой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году). Также у звезды есть 33-летняя дочь Инга — ребенок от первого брака.
Публикация от ♕ 𝓔𝓿𝓪 ♕ (@eva_leps)
16 Июл 2018 в 5:41 PDT  Фото: Instagram
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