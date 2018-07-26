Татьяна Арнтгольц рассказала, как будет воспитывать будущего сына

Звезда мечтает сделать из него настоящего мужчину.

Российская актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц придерживается патриархальных методов воспитания в своей семье. Звезда уверена, что девочка должна, прежде всего, научиться вести хозяйство и заботиться о доме, а мальчик — получить навыки работы руками и знать, как защитить свою семью. Пока с этими принципами актриса воспитывает только дочь, но, по собственному признанию, мечтает и о сыне.

У нашего папы золотые руки до сих пор. Он всегда все делал в доме сам. Мама готовила, обустраивала очаг, учила этому меня и сестру Ольгу. Я до сих пор за ней подсматриваю и шлю сообщения: «Мам, напиши рецепт», «Что ты добавляешь, чтобы было так вкусно?». Для меня странное явление, если женщина не умеет готовить, как и мужчина, у которого нет чемоданчика с инструментами, и он не может собрать детскую кровать, что-то молотком забить. Считаю, что девочки и мальчики должны с детства готовиться стать настоящими женщинами и мужчинами. К сожалению, подобные простые истины, в которых воспитывалась я, сегодня почему-то канули в Лету,

— заявила в интервью WDay Татьяна Арнтгольц.

Заметим, что ее родители успевали не только следить за домом, но и работать. Они оба — известные актеры Альберт Арнтгольц и Валентина Галич. Благодаря им Татьяна уверена, что все главные ценности семьи в ребенке закладывают родители.

Кстати, восьмилетнюю дочь Машу актриса уже учит готовить и следить за домом.

3 Июл 2018 в 5:52 PDT Я объясняю ей, что она будущая хозяйка. Если Бог даст и у меня когда-нибудь родится сын, буду учить его тому, что он мужчина в доме. На него будет опираться супруга, и он должен иметь золотые руки, чтобы суметь собрать, вскопать, починить. Это наши ценности, культура, их нельзя забывать. Не может быть так, чтобы все умели только делать селфи и записи в соцсетях. Люди сегодня сошли с ума с этими «Инстаграмами»,

— отметила актриса.

Кстати, сама Татьяна страницу в Instagram завела совсем недавно. Она отмечает, что живет в реальности и лишь редко решает поделиться чем-то важным из ее жизни с поклонниками.

Публикация от Tatyana Arntgolts (@tarntgoltsofficial)

11 Авг 2017 в 8:02 PDT Напомним, в 2008 году Татьяна Арнтгольц вышла замуж за актера Ивана Жидкова. В 2009 году у звездной пары родилась дочь Мария. К сожалению, им не удалось сохранить брак и в 2013 году супруги развелись. Однако паре удалось остаться в дружеских отношениях, поэтому их совместная дочь много общается как с мамой, так и с папой.

Возможно будущие соседи😃 @tarntgoltsofficial

Публикация от Иван Жидков (@ivancarevich1)

19 Июн 2018 в 6:30 PDT Фото: Instagram@tarntgoltsofficial