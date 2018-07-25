В Уфе за сутки спасли 8 человек, среди которых трое детей

В Уфе за сутки спасатели не дали утонуть 8 людям, среди которых трое — дети. От этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

На «Гольфстриме» из воды вытащили двух детей 7 и 5 лет. Девочка начала тонуть и схватилась за братишку, после чего оба начали уходить на глубину. На «Берегу солнца» женщину 42 лет вынесло на середину Уфимки. Спасатели вовремя заметили тонущую даму и вытащили ее из воды на берег.

Четыре человека, в том числе одного 4-летнего ребенка спасатели выловили на дамбе озера Теплое. Всего с начала купального сезона спасено 73 человека.

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