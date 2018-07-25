«Ростелеком» покажет «Где мои дети»

«Ростелеком» в ЮФО и СКФО представляет мобильное приложение «Где мои дети» для родителей, которое точно определяет местоположение их детей.

Сервис контролирует местонахождение детей с помощью модуля GPS в часах или телефоне, отслеживает историю их передвижений, передает звуки около ребенка, а также позволяет звонить на его телефон даже, если он находится на беззвучном режиме.

Если ребенок выйдет из указанных родителем зон на карте, например, района дома и школы, приложение отправит уведомление на смартфон. Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребенка, дает возможность связаться с ним: часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка. Мобильное приложение «Где мои дети» можно установить на смартфон родителя и ребенка через Google Play или Appstore, также к сервису можно привязать GPS-часы.

Анна Роднова , заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом: «Сегодня работающий родитель проводит минимум 8 часов в сутки вдали от ребенка. По данным аналитического центра „Левада-центр“, переживания за детей и близких — это номер один в списке страхов россиян. Чтобы всегда знать, что происходит с вашим ребенком, где он, и кто его окружает, мы совместно с ООО „Рефрэш“ предлагаем инструмент умного контроля — приложение „Где мои дети“.

Стоимость сервиса для абонентов „Ростелекома“ составляет 99 рублей в месяц (первые семь дней — бесплатно), для остальных пользователей — 229 рублей в месяц. Приобрести смарт-часы можно и в рассрочку, заказав доставку на сайте rt.ru или по бесплатному номеру 8 (800) 1000-800.

Клиенты компании смогут подключить сервис „Где мои дети“ только в личном кабинете „Ростелекома“. Чтобы активировать сервис необходимо:

— зайти в личный кабинет абонента и в разделе управление услугой „Домашний интернет“ под блоком „Тарифный план“ открыть вкладку „Где мои дети“ и активировать опцию.

— после того как приложение установлено на смартфоне, необходимо в личном кабинете привязать „ID пользователя“, заполнив соответствующее поле. Информацию для этого можно найти в приложении „Где мои дети“ в разделе „О программе“.

— после того как вы нажали кнопку „Привязать“ вписав ID, активация завершена. На страничке в личном кабинете отобразится дата подключения сервиса.