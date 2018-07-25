«Ростелеком» представил сервис для контроля местонахождения детей

«Ростелеком» предложил родителям в ЮФО и СКФО мобильное приложение для контроля местонахождения их детей.

Как сообщает пресс-служба компании, мобильное приложение «Где мои дети» отслеживает передвижение ребенка с помощью модуля GPS в часах или телефоне и передает звуки вокруг него.

Кроме того, оно позволяет позвонить на телефон ребенка, даже находящийся на беззвучном режиме.

«Если ребенок выйдет из указанных родителем зон на карте, например, района дома и школы, приложение отправит уведомление на смартфон. Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребенка, дает возможность связаться с ним: часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка», — отмечается в сообщении.

Установить приложение на смартфоны можно через Google Play или Appstore. Кроме того, к сервису можно привязать GPS-часы. Стоимость сервиса для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей в месяц (первые семь дней — бесплатно), для остальных пользователей — 229 рублей в месяц.

Клиенты компании смогут подключить сервис «Где мои дети» в «Личном кабинете».