Ещё
«Ростелеком» представил сервис для контроля местонахождения детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ростелеком» представил сервис для контроля местонахождения детей 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
«Ростелеком» предложил родителям в ЮФО и СКФО мобильное приложение для контроля местонахождения их детей.
Как сообщает пресс-служба компании, мобильное приложение «Где мои дети» отслеживает передвижение ребенка с помощью модуля GPS в часах или телефоне и передает звуки вокруг него.
Кроме того, оно позволяет позвонить на телефон ребенка, даже находящийся на беззвучном режиме.
«Если ребенок выйдет из указанных родителем зон на карте, например, района дома и школы, приложение отправит уведомление на смартфон. Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребенка, дает возможность связаться с ним: часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка», — отмечается в сообщении.
Установить приложение на смартфоны можно через Google Play или Appstore. Кроме того, к сервису можно привязать GPS-часы. Стоимость сервиса для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей в месяц (первые семь дней — бесплатно), для остальных пользователей — 229 рублей в месяц.
Клиенты компании смогут подключить сервис «Где мои дети» в «Личном кабинете».
АиФ Ростов: последние новости
«Муж стыдился, что у него такая дочь». Как воспитать ребенка с аутизмом Черника, Швепс, Димон и другие. Как живёт первое ростовское котокафе Две тонны небезопасной мясной продукции забраковано в Ростовской области
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото7
Волочкова показала, как готовится к жаре12
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу155
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение