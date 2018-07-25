Одного или под присмотром: как воспитать самостоятельность у ребенка и не прогадать?

Лето — время бесконечных детских прогулок и игр. Одни родители не спускают глаз с дошкольника и ходят за ним по пятам на детской площадке, а другие спокойно отпускают пятилетнего ребенка гулять во дворе, чтобы рос самостоятельным. И те, и другие готовы до хрипоты и даже личных оскорблений отстаивать свою точку зрения. Кто же прав? С какого возраста возможны самостоятельные прогулки? И как воспитать в ребенке самостоятельность? Об этом в интервью 63.ru рассказал заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета имени Королева Сергей Березин

«Главное — любить ребенка и не быть эгоистом»: Сергей Березин

— Сергей Викторович, сразу начну с главного. С какого возраста можно отпускать ребенка гулять одного во дворе?

— Ответ на этот вопрос не обусловлен только возрастом. Он обусловлен той социально-культурной средой, в которой живет семья. Например, в маленьких поселках люди знают друг друга, и куда бы ты ни шел, ты все равно у кого-то на виду. И там родители достаточно рано отпускают детей гулять одних. Лет с четырех–пяти.

В больших городах люди часто не знакомы даже с теми, кто живет с ними на одной лестничной площадке. Понятно, что тут дети четырех–пяти лет не могут находиться на улице без присмотра. Даже пользование лифтом для них может оказаться опасным, пугающим. Если говорить о мегаполисе, то нравится это родителям или нет, дети начинают самостоятельно осваивать пространство города лет с десяти–одиннадцати. Например, я знаю одного мальчика, который раза четыре проехал на трамвае 23-го маршрута (кольцевого), ездил и так изучал город, в котором живет.

Дети десяти–одиннадцати лет уже способны находиться на улице одни без сопровождения взрослых. Да они и сами это делают. Конечно, очень важно побеспокоиться о безопасности детей. Дворы у нас в городе бывают разные, и компании бывают разные. И если родители знают друзей своего ребенка, знают компанию и могут предполагать, где они гуляют, конечно, этот возраст снижается.

— Сейчас по сравнению с тем, что было лет 20–30 назад, изменился возраст, с которого детей отпускают гулять одних?

— Мне кажется, да. Не то что бы те дети были более самостоятельными. Я думаю, у родителей было больше доверия к городскому пространству.

— Несмотря на все современные гаджеты, вроде мобильных телефонов и наручных часов с GPS, тогда доверяли больше?

— Конечно, пространство воспринималось как более безопасное.

— Но это действительно было так или ощущение безопасности было от недостатка информации? Сейчас обо всех ЧП сразу трубят в соцсетях, объявления о пропаже детей мгновенно появляются во всех СМИ…

— Более существенные социальные процессы влияют на чувство безопасности человека в городе. Не только изменение информационной среды и тот же интернет, но и другие факторы. К примеру, автомобильный трафик в Самаре вырос в разы, количество машин во дворах увеличилось в разы. Поэтому жизнь сейчас воспринимается как более угрожающая, более сложная. Конечно, это влияет на то, как родители решают вопрос, гулять их детям самостоятельно без сопровождения или нет.

— А насколько необходимо отпускать ребенка гулять одного для развития самостоятельности?

— Что значит необходимо? С психологической точки зрения нет никакой необходимости даже в школьном обучении. Прогулки — это не самый лучший способ воспитания самостоятельности. Как вам кажется, что такое самостоятельность?

— Когда ребенок может прийти домой, открыть-закрыть дверь, разогреть еду, сделать уроки. В общем, уметь делать какие-то простейший действия, чтобы себя обслужить.

— Класс. Смотрите, ни один из признаков, которые вы назвали, не связан с улицей.

— А дойти до дома?

— Чтобы ребенок в первом классе мог дойти до дома, нужно несколько раз пройти с ним в школу и из школы, потом пойти за ним, но так, чтобы он не заметил. Несколько раз. И всё это надо сделать так, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что ребенок маршрут запомнил, что он знает, где светофор, что он умеет смотреть сначала налево, потом направо. Самостоятельность ребенка должна быть обеспечена взрослыми. И обеспечивать мы ее можем разными способами. Информированием. Например: «Сын, если ты заходишь в подъезд, и рядом находится незнакомый взрослый человек, не заходи с ним, тем более в лифт. Понял? Понял». Вот когда мы ребенку самостоятельность обеспечиваем информацией, навыками, нашим отношением, тогда да, тогда его самостоятельность растет.

— На днях наткнулась на бурную интернет-дискуссию мам. Одна из них доказывала, что уверена в своих детях четырех и шести лет и спокойно отпускает гулять младшего со старшим в проездном дворе. Пишет, что каждые десять минут выглядывает в окно, смотрит, как они. Некоторые ее поддержали, другие же очень жестко и негативно высказались по этому поводу…

— Ответственность за воспитание детей несет мама. Она решает. Мне кажется, она ошибается, она переоценивает способности детей этого возраста в таком проездном дворе открытом, где полно машин и других опасностей. Тем более, что она говорит, что через каждые 10 минут выглядывает, значит, ничем серьезным она не занимается. Если она живет на 9-м этаже и если увидит, что на детей набросилась собака, например, она не успеет им помочь. Это не вопрос их самостоятельности. Это вопрос их безопасности. Самостоятельность воспитывается по-другому. Как? Мы с вами поговорили об этом.

— Сейчас лето, каникулы, не у всех есть бабушки-дедушки или возможность отправить ребенка в лагерь или нанять няню, в общем, сделать так, чтобы ребенок был под присмотром. Но родители всё равно беспокоятся о детях. Это беспокойство как-то можно унять?

— Есть варианты, когда особых денег и не нужно, чтобы ребенок был под присмотром. Нужно искать их. Люди, скорее всего, их не ищут, потому что если бы искали — находили. Если ребенок без присмотра и родители беспокоятся, то зачем унимать беспокойство? Оно имеет важную функцию. Напоминает родителям о том, что они сами знают: они поступают неправильно. А вы хотите, чтобы они поступали неправильно и не испытывали беспокойства? Нет, это не ко мне. Есть здоровое беспокойство. Беспокойство, как наш бессознательный контролер. В ситуации, когда мы знаем, что рискуем, беспокойство заставляет нас исправлять свое поведение. В ситуации, когда родители не позаботились в должной мере о безопасности своих детей, — пусть беспокоятся.

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— Но есть и другая крайность. Родители подростков лет 15 и выше не могут унять свою тревогу и отпустить их гулять одних. Как побороть эту тревожность и тотальный контроль? Как отпустить?

— Вот так и отпустить. Не решать проблему своей тревожности за счет ребенка. Маме тревожно. Она, чтобы снизить свою тревогу, начинает контролировать своего подростка сверх меры. Для каждого возраста существует определенный оптимум контроля и определенный набор того, что ребенок умеет делать. Знаете, как понять, где эта граница? Здравый смысл. Как отпустить подростка? Не отпускай, он сам сбежит. Это беспокойство никакого отношения к подростку уже не имеет. Это мамина тревожность, которую она снимает гиперконтролем.

— С одной стороны да, а с другой — поведение подростков не может не вызывать тревогу за них. В соцсетях всё чаще публикуются фотографии компании юношей и девушек, сидящих на краю крыши многоэтажки. Как провести беседу с ребенком, объяснить, что такое поведение глупость, а не крутость?

— Дети часто не осознают опасность. Слышали такую фразу: «Смерти нет, тормоза придумали трусы»? Знаете, где концентрируются те, кто так думает?

— Нет.

— На Рубежке.

— Реально донести подростку опасность такого поведения, безрассудного риска?

— Надо доносить. И надо разговаривать о технике безопасности жизни. Не с подросткового возраста, это постоянный процесс. Надо рассказывать ребенку, как себя вести. В какой-то момент ребенок возьмет спички в руки. Возьмет обязательно. Кто его научит зажигать спички правильно и безопасно, так, чтобы кусочек серы не отскочил ему в глаз?

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— Родители.

— Вот родители и должны этим заниматься. Понятно, что не пятилетнего ребенка учить зажигать спички, а когда уже ясно, что наступило время осознанного интереса ребенка к этому предмету.

Вы какие-то секреты от меня ждете? Нет никаких секретов кроме одного: надо любить ребенка и не быть эгоистом.