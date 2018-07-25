Восставшие против секс-воспитания немцы родили в России 11-го ребенка

В многодетной семье Мартенс, которые переехали в Россию из Германии, родился 11-й ребенок. Мальчика, появившегося на свет в Ставропольском крае, назвали Виктором, об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров

«Вчера в семье родился первый гражданин России. Малыша назвали Виктор. Это уже одиннадцатый ребенок в дружном семействе, и первый из Мартенсов, который получит российское гражданство по факту своего появления на свет в нашей стране», — написал Владимиров.

Он поздравил родителей — Евгения и Луизу с рождением сына, а также пожелал семье и малышу счастья.

Добрый день, друзья! Хочу поделиться доброй новостью. Наверняка многие помнят историю о многодетной семье русских немцев Мартенс, переселившихся минувшей осенью в наш край из Германии. К такому решению они пришли из-за несогласия с нормами законодательства страны, в школах которой преподаются уроки сексуального воспитания. Вчера в семье родился первый гражданин России. Малыша назвали Виктор. Это уже одиннадцатый ребёнок в дружном семействе, и первый из Мартенсов, который получит российское гражданство по факту своего появления на свет в нашей стране. Поздравляю родителей — Евгения и Луизу! Желаю маленькому Виктору расти здоровым, радовать близких своими успехами! Счастья и благополучия — всей большой семье, вернувшейся в Россию! #россия #ставропольскийкрай #многодетнаясемья #мартенс #соотечественники #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

24 Июл 2018 в 10:01 PDT Семья Мартенс переехала из Германии в Ставрополь осенью прошлого года. К такому решению они пришли из-за несогласия с нормами законодательства страны, в школах которой преподаются уроки сексуального воспитания.

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