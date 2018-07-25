По порядку: план развития ребёнка от 1 до 2 лет

Внимание на движение

К 1 году кроха либо уже ходит, либо вот-вот начнёт это делать. Главное тут — не мешать, а просто помогать. Чуть придерживать, оберегая от опасных падений. Но в целом ребёнок должен проявлять самостоятельность в движениях, ведь ему хочется самому выбирать направления и делать многие вещи. Так что не мешайте ему в этом.

Если малыш в год ещё не ходит (но при этом сам садится и активно ползает), не беспокойтесь о его развитии — с ним всё в порядке. Совсем скоро ваше чадо не просто пойдёт, а побежит. Если же ребёнок плохо ползает, когда ему исполнился год, обратитесь к педиатру и неврологу.

Что делать для развития подвижности:

Дайте ему больше свободы движений: пусть карапуз бегает, прыгает, ползает;

Подключите фитбол — занятия на мяче хорошо укрепляют мышцы;

Не забывайте про плавание.

Даже если вы не последовали заветам тренеров и не стали учить малыша плавать и нырять до трёх месяцев, просто помните, что: а) плавание полезно в любом возрасте; б) учиться плавать также можно в любой период, независимо от возраста.

Не переживайте, когда 1-2-летний ребёнок падает. Переломы и сотрясения ему не страшны — природа об этом позаботилась. Не кидайтесь каждый раз поднимать своего малыша. Пусть кроха встаёт сам, так он и натренирует мышцы.

Развитие моторики

До 1,5 лет ребёнок в основном ест со взрослой помощью, а вот после — уже умеет держать столовые приборы сам. Этот, казалось бы, бытовой навык имеет большое значение для общего развития малыша, так как мелкая моторика напрямую связана с речью, логикой, памятью. Ребёнок также учиться одеваться самостоятельно, и к двум годам он должен освоить этот навык.

В общем, чем больше разных предметов ваше чадо вертит в руках, тем лучше для него. Поощряйте интерес крохи к этому, и тогда в школе у вашего ребёнка не будет проблем с успеваемостью.

Что делать для развития моторики:

Добавляйте в «программу» детских развлечений как можно больше занятий с относительно мелкими (чтобы нельзя было проглотить) деталями: пусть малыш шнурует туфли, складывает и раскладывает разные вещи, перебирает и строит пирамидки и так далее;

Рисование и лепка — после 1,5 лет это отличный способ развития мелкой моторики;

Делайте массаж пальчиков и ладоней — поглаживания, разминания;

Конструкторы, которые нужно собирать, и пазлы — лучшие игрушки для развития моторики и мышления малыша.

Словарный запас

В период от года до двух ребёнок начинает произносить сначала отдельные слова, а потом уже целые предложения.

Не беспокойтесь сами и не давите на малыша, если он «не хочет» говорить. В случае, когда кроха реагирует на звуки и голоса (то есть у него отсутствуют проблемы со слухом), нет ничего страшного в том, что пока ребёнок ограничивается восклицаниями или слогами.

Что делать для развития речи:

Читайте вместе с ребёнком;

Произносите названия предметов, которые его окружают;

Побуждайте малыша повторять за вами слова и фразы.

Выход в свет

Ребёнок от года до двух проявляет большой интерес к окружающему миру не только на предмет тактильного изучения той или иной вещи, но и к разным людям. Ему хочется знакомиться как со взрослыми, так и с детьми. Не одёргивайте малыша, если он лезет к своему «другу по песочнице», чтобы поиграть с ним. Учите ребёнка выполнять ваши просьбы и требования: принести, унести, помахать на прощание рукой и другие.

Годовалый малыш всё прекрасно понимает: что говорят ему, что говорят при нём. Не считайте его несмышлёнышем из-за того, что пока он не может отреагировать на вас привычными для взрослых способами.

Что делать для развития навыков коммуникации:

Давайте ребёнку свободу общения;

Учите его делиться своими игрушками и вещами;

Научите малыша, в первую очередь, своим примером, проявлять и сдерживать эмоции.

Родителям стоит беспокоиться, если ребёнок в возрасте от года до двух лет:

Не проявляет интереса к игрушкам и играм;

Не реагирует на отсутствие мамы;

Не выполняет простых просьб;

Не начал ходить в 1,5 года.