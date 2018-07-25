Светлана Иванова спустя два месяца после родов рассекретила пол ребенка 

@artistkaivanovaСветлана Иванова спустя два месяца после родов рассекретила пол ребенкаМы уже рассказывали о том, что Светлана Иванова (32) последние полгода провела в Израиле. Там она во второй раз стала мамой. Отец ребенка — ее гражданский муж, продюсер Джаник Файзиев (56). Несмотря на разницу в возрасте влюбленные счастливы. Они долго не афишировали отношения, так как продюсер официально был женат. Лишь после его развода в 2015 году пара начала выходить вместе в свет. При этом они до сих пор не комментируют личную жизнь.
Совсем недавно Иванова вернулась из Израиля и приступила к съемкам в сериале «Тест на беременность». Продолжение сериала с нетерпением ждут ее поклонники. Сейчас актриса вместе с двумя детьми находится в Санкт-Петербурге, где снимается проект. Опубликовав одну из последних фотографий, Светлана написала: «Старшая снимает, младшая спит… и коляска у нас, как у Брюса Уиллиса!». Таким образом актриса рассекретила пол ребенка — старшей Полина появилась младшая сестра. Поклонники тем временем ждут, когда Светлана обнародует имя младшей дочери.
А тем временем Светлана Иванова показала, как выглядит после вторых родов.
@artistkaivanova