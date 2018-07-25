Всероссийская акция «Научи ребёнка ПДД» охватывает всё больше регионов 

Накануне она прошла в подмосковном Ногинске. Сотрудники ГИБДД приехали в главный парк города и провели занимательные мастер-классы с детьми и их родителями о том, как необходимо себя вести на дорогах. Подросткам рассказали о правилах перехода проезжей части, о необходимости использовать ремни безопасности в автомобилях и автобусах и о пользе световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток. Сейчас в России проходит акция «Научи ребёнка ПДД». Госавтоинспекция призывает всех родителей показать положительный пример соблюдения правил, а также сделать фотографию с хештегом #НаучиребёнкаПДД и разместить её в соцсетях.