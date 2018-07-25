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На Ямале многодетная мать оставила детей с пьяным отчимом. Закончилось все больницей
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На Ямале многодетная мать оставила детей с пьяным отчимом. Закончилось все больницей 

Красный Север 1 час назад
Пятилетний мальчик был жестоко избит отчимом в Тазовском районе. В полицию о преступлении сообщила мать ребенка. Подозреваемого нашли сразу — это сожитель женщины.
По предварительным данным следствия, в минувший понедельник, 23 июля, мужчина с женщиной вместе выпивали, на этой почве и произошел конфликт. Мать пострадавшего, испугавшись агрессивного сожителя, убежала из дома. И вернулась только на следующий день. В квартире все это время оставались трое ее несовершеннолетних детей. По возвращении она обнаружила на теле маленького сына многочисленные синяки. Уже в больнице врачи нашли у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, зафиксировали множественные ушибы и кровоподтеки.
Известно, семья стоит на учете как неблагополучная. Следственным отделом по Тазовскому району начата доследственная проверка, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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