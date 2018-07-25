На Ямале многодетная мать оставила детей с пьяным отчимом. Закончилось все больницей

Пятилетний мальчик был жестоко избит отчимом в Тазовском районе. В полицию о преступлении сообщила мать ребенка. Подозреваемого нашли сразу — это сожитель женщины.

По предварительным данным следствия, в минувший понедельник, 23 июля, мужчина с женщиной вместе выпивали, на этой почве и произошел конфликт. Мать пострадавшего, испугавшись агрессивного сожителя, убежала из дома. И вернулась только на следующий день. В квартире все это время оставались трое ее несовершеннолетних детей. По возвращении она обнаружила на теле маленького сына многочисленные синяки. Уже в больнице врачи нашли у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, зафиксировали множественные ушибы и кровоподтеки.