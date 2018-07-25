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На Ямале женщина бросила троих малолетних детей на пьяного сожителя
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На Ямале женщина бросила троих малолетних детей на пьяного сожителя 

Уральский меридиан 38 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Правоохранительным органам ЯНАО пора запускать номинацию «Мать года». На Ямале новый случай избиения ребенка по недосмотру матери. ИА «Уральский меридиан» уже писал про убийство трёхмесячной девочки в Салехарде.
24 июля 2018 года в полицию посёлка Тазовский обратилась местная жительница. Женщина написала заявление на сожителя, который избил её пятилетнего сына.
Полицейские выяснили, что день назад заявительница выпивала со своим гражданским мужем. Между ними произошёл конфликт и женщина, забыв про детей, сбежала из дома на всю ночь. Вместе с неадекватным сожителям остались трое маленьких детей. Когда женщина вернулась домой на следующий день, она заметила синяки на старшем мальчике.
Семья состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как неблагополучная. Скорее всего, женщина подумала, что если про синяки опека узнает раньше полиции, детей у неё заберут. Поэтому решила не дожидаться развязки и сразу заявила на любимого мужчину. Ведь после уголовного дела по избиению на тот факт, что она оставила детей в заведомой опасности никто внимания не обратит.
Сейчас окружное отделение следственного комитета проводит доследственную проверку.
Источник превью: pxhere.com
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