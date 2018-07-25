Брэд Питт отказался от личной жизни ради отцовства

Несмотря на серьезную занятость (он снимается в фильме Квентина Тарантино вместе с Лео Ди Каприо), Брэд Питт старается уделять своим детям как можно больше внимания. Сейчас они находятся в доме актера в Лос-Фелиз, Калифорния, и прекрасно проводят время «занимаясь скейтингом и веселясь». Источник ET сообщил, что Питт чувствует «невероятное облегчение» от того, что его отношения с детьми наконец налаживаются и обретают прежнюю легкость:

Он целый год учился вести здоровый образ жизни и сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он более чем готов взять на себя ответственность за детей. Он тосковал без их постоянного присутствия, и то, что они провели с ним День отца, для него было просто счастьем

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года, после чего съехала из семейного дома вместе с детьми и долгое время не позволяла мужу видеться с ними. Разбирательство длилось около года, и только в прошлом месяце Питт и Джоли пришли к новому соглашению, которое позволило отцу вновь обрести родительские права в полной мере.

Брэд Питт с детьми Паксом, Шайло и Мэддоксом в 2014 году

Судья обязал Анджелину помочь бывшему супругу восстановить с отпрысками отношения, ведь он «не делает ничего, что могло бы принести им вред». Актеру разрешено проводить с 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Ноксом и Вивьен больше времени, чем раньше, и уже без всякого надзора специальных органов и психологов. Что касается 16-летнего Мэддокса, то парню в силу его возраста разрешено самостоятельно определять время, которое он хочет проводить с отцом.

Дети Брэда Питта и Анджелины Джоли — Захара, Нокс и Вивьен в 2017 году

«Время отца» в июле составляет полторы недели с 21 по 29 июля. После этого Питт должен будет отправить детей к их матери в Лондон, где она занята на съемках второй части «Малефисенты». Пока дети находятся с отцом, Анджелина может звонить им только раз в день.

Ранее источник, близкий к Брэду Питту, рассказал, что тот предпочитает посвящать время отцовским делам, а не налаживанию личной жизни:

Брэд встречался с женщинами, когда мог себе это позволить. Но сейчас он фокусируется на семье, поэтому взял перерыв в личной жизнь. Дети для него важнее всего, и он мечтает наладить отношения с Анджелиной. Пока что они даже не могут находиться долго в одной комнате