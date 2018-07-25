Она стала матерью-одиночкой в 17 лет, утверждая, что она никудышная мать. Но она плакала, когда ей позвонили из школы!

Мне было 17 лет, когда я родила своего сына… Только не говорите мне, какая я была глупая. Я знаю. Нам сейчас 6 и 23.

Я сделала много глупых ошибок как родитель. И это не только ошибки в плане ‘ой, я случайно оставила ребенка, и он упал с кровати, и теперь я чувствую себя ужасно’… Я имею в виду другие ошибки. Ошибки зрелости. Я ставила себя на первое место несколько раз. Я не всегда была самой заботливой матерью. Бывали времена, когда я сильно жалела, что оставила его, потому что я никогда не смогу дать ему то, чего он заслуживает. Мы очень бедные. Мы, постоянно опаздываем в школу на 5 минут. Это какая-то лажа, я крайне неорганизованная, и мой дом часто является зоной бедствий. Мы почти бомжи, из-за моих ошибок. Но с другой стороны… я могу честно сказать, что я стала гораздо лучшим родителем, потому что мои ошибки заставили меня посмотреть на себя со стороны, и я смогла сделать соответствующие выводы. Есть много хороших вещей, которые я могу сказать о себе как о родителе — я никогда не била своего сына и редко кричу на него, я очень спокойна и терпелива с ним. Я прикладываю много усилий, чтобы быть эмоционально открытой и обсуждать с ним различные ситуации, чтобы понять его. Я стараюсь участвовать в его обучении и заодно занимаюсь своим образованием. Я всегда была очень ласковой и любящей по отношению к нему.

И я была вознаграждена. Я знаю, что почти каждый родитель думает, что их ребенок идеальный — но я так не думаю. Однако, я вижу, что он очень добрый и умный мальчик. В нем начинают проявляться первые признаки зрелости — умение логически рассуждать, отсрочка удовлетворения, изучение социальных границ, думать, прежде чем действовать и говорить.

Вчера учительница моего сына позвонила мне и сказала, что она хочет записать его на передовые учебные программы для чтения, правописания и математики, потому что он был намного умнее своих сверстников. Я была так горда, что я плакала, когда благодарила ее. Обычно я не слишком сентиментальна, но вчера гордость и радость за моего сына переполняли меня. Я, наконец, поняла, что мой сын здоровый и способный ребенок, как и все его сверстники, и я воспитываю его хорошо. Может быть, это не совсем правильно, но это нормально.