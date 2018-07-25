Летать только во сне. Как уберечь детей от падения из окна

Будет жить

Оказалось, что за малышом в тот день, недосмотрела бабушка. Ребенку просто повезло — у одного из подъездов на скамейке сидели рабочие. На видео с камеры наблюдения, позже опубликованном в соцсетях («Подслушано в городе Луга») видно, как мужчины, проходящие мимо дома видят мальчика, вылезающего из окна четвертого этажа, ребенок падает. Один из рабочих бросается к мальчику и успевает его подхватить. Все происходит практически мгновенно. Второй вызывает «скорую». Ребенка отвезли в больницу, но не обнаружив показаний к госпитализации, отпустили.

«Мы просто побежали ловить его. Думаю, так поступил бы каждый, увидев такое», — объяснил «ФедералПресс» Вадим Каноник. А его товарищ, Дмитрий Павлов добавил, что, к счастью, удалось смягчить падение: «Поймали. Пацан, считай, в „рубашке родился“.

региональном следкоме , который занялся расследованием произошедшего, призывают родителей к бдительности. Нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время, отмечают в ведомстве.

Редкие спасения

Ежегодно из открытых окон в нашей стране выпадает около 600 детей. Наиболее частая причина — именно недосмотр взрослых. Случаи спасения — единичные.

На следующий день после лужского „летающего мальчика“ — 19 июля — в Петербурге произошел аналогичный случай: едва не погибла шестилетняя девочка. Спас ребенка промышленный альпинист. Он успел спуститься к девочке, которая повисла на карнизе девятого этажа, по веревке с крыши. Когда прибыли спасатели, ребенок был уже вне опасности.

В Подмосковье (Одинцово) 20 июля полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 13 этажа. Как призналась потом няня, по ее недосмотру, мальчик забрался на подоконник, открыл окно и вывалился. Падение малыша смягчили деревья, растущие возле дома…

Эксперты настоятельно рекомендуют никогда не оставлять ребенка „один на один“ с открытым окном. Такая беспечность чаще всего заканчивается трагедией. Кроме того, они считают, что для предотвращения трагедий нужны новые технические решения в устройстве оконных конструкций, что, в свою очередь, требует законодательно установленных норм, позволяющих изменить технологии.

Профилактика „полетов“

»Учитывая повышенный риск, нам приходится много заниматься вопросами безопасности оконных конструкций: создавать новые прочные, удерживающие сетки, — объяснила «ФедералПресс» директор Научно-информационного учебно-производственного центра «Межрегиональный институт окна» Александра Куренкова. — Но этого недостаточно. Разработаны определенные ГОСТы, но риск падений детей сохраняется, пока никто не контролирует соблюдение безопасных технологий при изготовлении и установке оконных конструкций».

Также редакция публикует главные правила, которые позволят уберечь детей:

мебель в квартире следует расставлять с учетом безопасности малышей. Отодвигайте от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

На окнах должны быть установлены защелки или фиксаторы, не позволяющие широко их открывать;

не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Наоборот, ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поэтому опирается и на окно, и на сетку;

по возможности, открывайте окна только сверху;

самое главное правило: дети всегда должны быть под присмотром.