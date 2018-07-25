«Мама, какая красивая кака!» Что нужно знать о фекальном периоде

Лепка и еда Ситуация: девятимесячный кроха лепит из своих фекалий пирожки и…пробует их на вкус.

На самом деле, вполне распространённая ситуация, ведь маленькие дети до года— полутора лет изучают мир тактильно (пальчиками) и орально (пробуя на вкус). И если вам пробовать какашку на вкус кажется занятием омерзительным, то для малыша ничего отвратительного здесь нет. Он просто узнает, что это и как применить к делу. Следовательно, в такой ситуации не стоит:

Поднимать панику. Кричать Ругать ребёнка. Думать, что это заболевание и тащить малыша к врачу.

В то же время, если вы отнесётесь к забаве слишком легко и просто и даже посмеётесь, будьте готовы, ребёнку захочется и в дальнейшем «радовать» вас своей лепниной. А значит, надо:

Немного пожурить кроху (ай-ай-ай, как нехорошо!). Показать, что вы даже чуточку расстроены. Помыть и переодеть малыша. Для профилактики ЖКТ дать адсорбент, к примеру, энтеросгель. Следить в дальнейшем, чтобы у крохи не было доступа к своим фекалиям (штанишки с замочками, резинками или лямками).

Какашечный страх

Ситуация: ребёнок уже пробует делать свои дела в горшок и до ужаса боится своих фекалий. Каждый акт опорожнения — с криком, слезами и ужасом.

Причин может быть несколько: Малыш боится какашек. Подумайте сами, что-то из него выходит, и он не поймёт, как контролировать этот процесс.

Сохраняйте спокойствие, говорите малышу, что всё в порядке, хвалите за результат. Можно нарисовать вместе на листе бумаги весёлую какашку или показать предметы, которые на неё похожи. Высаживайте вместе с ребёнком на горшок любимых игрушек.

Вольфа Эрлбруха. А ещё есть книги, где наглядно и просто объяснён весь процесс. Например, «Книга о какашках» Перниллы Стальфельт или «Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову» Вернера Хольцварта

У ребёнка негативный опыт, связанный с процессом дефекации. Возможно, его поругали когда-то за это или же он чего-то испугался.

Можно попробовать выбросить старый горшок. Сказать, что он плохой, а к нему придёт добрый, на котором всё будет получаться. Отнесите вместе горшок на помойку и выберите в магазине новый. Если не подействует, на какое-то время отпустить ситуацию, дать ребёнку спокойствие (даже если он будет делать всё в штанишки), а потом приняться за дело снова.