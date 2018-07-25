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Жирные кислоты избавляют детей от агрессивного поведения
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Жирные кислоты избавляют детей от агрессивного поведения 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Приём жирных кислот Омега-3 снижает уровень агрессивного поведения у детей, как выяснили исследователи.
Многие родители ломают голову над тем, как улучшить поведение своих детей. И вот теперь выяснилось, что этому могут поспособствовать пищевые добавки с жирными кислотами Омега-3. Отметим, что улучшение детского поведения также приводит и к улучшению поведения родителей, однако ни одно исследование ранее ещё не оценивало способности добавок с кислотами Омега-3 воздействовать на поведение детей и отношение к ним со стороны родителей.
Наука доказала, что жирные кислоты улучшают здоровье мозга у детей и взрослых. Таким образом происходит и улучшение поведения, что считается большим плюсом. Данное исследование является примером того, как биологические и социальные факторы могут помочь объяснить и предсказать развитие импульсивного и рискованного поведения у детей.
В ходе исследования около 200 детей произвольно разделили на две группы. В одной участники получали фруктовый напиток с 1 граммом жирных кислот Омега-3, а в другой — тот же самый напиток, но с плацебо. Опекуны детей из первой группы сообщили впоследствии о значительном и долгосрочном снижении у них уровня психологической агрессии. Исследование показывает, что улучшение поведения ребенка с помощью жирных кислот влечет за собой долгосрочные преимущества для всей семьи.
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