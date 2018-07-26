В районе Марьино малышей научат любить математику

В районе Марьино детей дошкольного возраста научат математике. Уроки будут проходить на базе медиацентра № 129.

— Чтобы малыш с детства начал интересоваться математикой, нужно с самого младшего возраста активно о ней ему рассказывать. На наших занятиях ребенок узнает, что математика — это несложно и очень даже увлекательно. Занятия проходят в игровой форме, — уточнили в учреждении культуры.

Напомним, что медиацентр № 129 находится по адресу: ул. Перерва, д. 56/2. Занятия пройдут 25 и 29 июля. Участие бесплатное. Занятия рассчитаны на детей до 6 лет. (еп)