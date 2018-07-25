15 важных правил дружбы с другими мамами

Обращайтесь к незнакомому человеку на «вы» и по имени. Безликие «девочки», «мамочки» и «мамули», популярные в российских роддомах и детских больницах, — раздражают! Не все поймут, когда детей вы назовёте «малыми» и «ляльками».

Избегайте «репродуктивных» вопросов даже в разговорах с близкими друзьями и родственниками. Представьте: роды были тяжёлыми, женщине удалили матку. Или пара планирует развод. И вдруг женщина слышит от приятельницы: «Ну что, когда за вторым? Сначала нянька, потом лялька! Надо братика, один ребёнок — эгоист в семье». Бедняге остаётся только вымученно улыбаться в ответ на бестактный допрос.

Возник спор? Ведите себя корректно, не опускайтесь до оскорблений и не жалейте напоказ детей собеседника. Мат и угрозы ещё никого не красили.

Указывать на безграмотность собеседника — дурной тон. Неважно, насколько вам режет ухо «звОнит» и «свеклА» или глаз — «вообщем», «оборот» (вместо «аборта») и «педиатОр». Грамотнее от одного замечания женщина не станет, а её самолюбие будет задето.

Если с чем-то не согласны, говорите о своём опыте, не оценивая собеседника. Например: «считаю насилие в воспитании неприемлемым, это подрывает доверие ребёнка к родителю, я разговариваю с ребёнком строгим голосом и удерживаю его». Вместо: «расстрелять тех мам, которые шлепают своих детей!»

ГВ или ИВ : уважайте чужое право выбора. Пропагандистки грудного вскармливания, стремясь сделать как лучше, порой переходят границы: вместо убедительного объяснения преимуществ грудного молока — называют смесь «гадостью», младенцев на ИВ — «несчастными» и «неполноценными», а их матерей — «бездушными эгоистками». Представьте, каково читать или слышать это женщинам, которые хотели, но не смогли кормить ребёнка грудью! Не отстают и активные сторонницы ИВ, а также противницы долгокормления.

Не обесценивайте послеродовую депрессию, она — доказанный медициной факт, а не блажь ленивых мам. Заниматься своим психическим здоровьем давно уже не стыдно: вы же пойдёте ко врачу, если сломаете руку, а не останетесь дома героически превозмогать боль? Уничижительное «раньше не было никаких депрессий, надо домом и детьми заниматься» звучит из уст современного человека так же дико, как «раньше жили все без антибиотиков — и ничего, здоровые были».

То же с болью в родах. Мамы не клоны, у нас разный болевой порог, разные возможности организма, разный возраст, разная реакция на стресс. К тому же появление крохи на свет — непредсказуемый процесс, который очень сложно проконтролировать. Если у вас все прошло безболезненно и легко, расскажите о том, что, по вашему мнению, этому помогло. Но не вешайте ярлыки «неженок», «принцесс» и «истеричек» на тех, кому повезло меньше.

Снимите «белое пальто», когда даёте советы. Дети очень разные по характеру, темпам развития, потребностям во внимании. Многие родители двух и больше детей подтверждают, что один спокойно спит с рождения, а другой при тех же обстоятельствах не слезает с груди, один спокойно сидит в машине, другой — устраивает многочасовую истерику, один рассказывает «Муху-Цокотуху» в полтора, другой — говорит первые слова в три, один пищит от мясного пюре, другой — плюётся всеми видами мяса до 2 лет, с одним легко работать с рождения, другой не даёт маме принять душ, один чуть слышно хнычет, другой — выгибается, хрипит и синеет от ора. Здесь почти ничего не зависит от вас, потому и нет универсальных рецептов «лёгкого отлучения от груди» и «переведения новорождённого на 10-часовой ночной сон».

Аргументируйте свою позицию. Высказывая мнение о прикорме, лечении ОРВИ или совместном сне, проверьте: на чем основано ваше суждение? На последних научных исследованиях, статьях и книгах авторитетных психологов, детских врачей, рекомендациях медицинских организаций? Поздравляем, с вами приятно поговорить! Или вы руководствуетесь «опытом предков» и приводите в пример свою семью и пару знакомых (забыв о понятиях статистики и выборки), ссылаетесь на безграмотные вирусные статьи и посты «из интернета», мнение многодетной соседки? Такие источники не авторитетны и не докажут вашу правоту.

Осторожнее с гендерными стереотипами. Заявления вроде «Мальчик без игрушечного пистолетика вырастет геем» и «ну какое айкидо, она же девочка», «муж работает, а я красивая» делают вас похожей на анекдотическую бабку у подъезда, а не современную женщину в цивилизованном мире.

Не спорьте о прививках. Сложно найти более острую тему, которая гарантированно перессорит молодых родителей. Не стоит заходить дальше обозначения своей позиции. Лучше всего миролюбиво заявить: медицина не точная наука, прививки до конца не исследованы, риск и с ними, и без них, и каждый решает сам, что лучше.

"Поддержи или пройди мимо". Когда другая мама делится с вами проблемой, меньше всего она хочет услышать: «Сама виновата! Следила бы за собой после родов — муж не ушёл бы». Или: «Как можно уставать от своего масечки? Зачем рожала? Ребёнок не котёнок!»

Не считайте деньги собеседника. Нет ничего более бестактного, чем рассуждения об обязательном аборте для семей, чей доход ниже среднего. Если собеседник признался вам в материальных трудностях, промолчите или дайте наводку на распродажи, где можно здорово сэкономить.

Вежливо и своевременно завершайте даже самый неприятный диалог. Общение должно приносить пользу и позитив, особенно мамам!