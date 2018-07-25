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В Архангельске маленький ребенок убежал из дома в одних трусах
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В Архангельске маленький ребенок убежал из дома в одних трусах 

29.ru 38 минут назад
Фото: 29.ru
Мальчика нашли на остановке в Исакогорском округе
В Архангельске трехлетний мальчик сбежал из дома практически без одежды. Сотрудники Росгвардии нашли ребенка на автобусной остановке на улице Адмирала Нахимова. «Босой, в одних трусах, гулял около дороги», — рассказывают о найденыше в ведомстве.
Мальчик сказал, как его зовут, но показать, где живет, не смог. Прапорщик полиции Андрей Уткин и старший сержант полиции Иван Новиков, передав информацию в полицию, отправились искать родных ребенка. Мужчины опросили жителей домов и сотрудников магазинов. Наконец, им удалось выяснить, где примерно может жить малыш.
— В одной из квартир предполагаемого дома сотрудники обнаружили открытую дверь, к ним вышел мужчина, представившийся братом матери ребёнка. Мужчина пояснил, что остался водиться с племянником, но заснул и в это время малыш мог выйти. Затем пришла и мать малолетнего ребёнка (как выяснилось ребёнок 2015 года рождения), с ней была проведена профилактическая беседа и взято объяснение, — уточнил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Архангельской области Федор Дроздов.
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