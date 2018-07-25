Малышей из Молжаниновского познакомили с обитателями морей и океанов

В дошкольном отделении школы «Перспектива» участников летней смены познакомили с обитателями морей и океанов. Воспитатель Елена Петренко рассказала малышам об осьминогах.

— Есть такой советский мультипликационный фильм по стихотворению Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка», — делится Петренко. — В нем рассказывается о том, как папы-осьминоги перепутали своих детей. В подводном мире живет папа-осьминог. Вместе с ним живут его жена и несколько прекрасных маленьких осьминожков. Папа приводит своих детей домой, а ключа от дома не оказалось. Малыши не растерялись и попали в дом через открытое окно.

После просмотра фильма дети вырезали своих осьминогов из цветной бумаги. (еп)