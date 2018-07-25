Ещё
Малышей из Молжаниновского познакомили с обитателями морей и океанов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышей из Молжаниновского познакомили с обитателями морей и океанов 

Управа района Молжаниновский города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольном отделении школы «Перспектива» участников летней смены познакомили с обитателями морей и океанов. Воспитатель Елена Петренко рассказала малышам об осьминогах.
— Есть такой советский мультипликационный фильм по стихотворению Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка», — делится Петренко. — В нем рассказывается о том, как папы-осьминоги перепутали своих детей. В подводном мире живет папа-осьминог. Вместе с ним живут его жена и несколько прекрасных маленьких осьминожков. Папа приводит своих детей домой, а ключа от дома не оказалось. Малыши не растерялись и попали в дом через открытое окно.
После просмотра фильма дети вырезали своих осьминогов из цветной бумаги. (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
«Деда Мороза и лето» покажут в творческом клубе на Зеленоградской В библиотеке на Ленинградском шоссе состоится кулинарный мастер-класс Малышей из Молжаниновского познакомили с насекомыми
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу154
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья12
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение