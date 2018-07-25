Ещё
Воронежцев позвали на фестиваль-пикник для отцов и детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежцев позвали на фестиваль-пикник для отцов и детей 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
26 августа с 13.00 до 18.00 пройдет фестиваль-пикник для отцов и детей Papa’s Day.
Гостей ждет увлекательное путешествие в страну детства и творчества. В рамках фестиваля покажут фрагменты спектаклей от Никитинского театра, арт-объекты и перфомансы; будет работать творческая зона с мастер-классами для детей и взрослых, show-показами детской одежды; активная зона со стрельбищами из лука и тирами, зоной невесомости от батутного центра «Невесомость», настольными играми от «Мосигры», турниром по мини-футболу.
Также гостей ждет обучающая зона, тест— драйвы семейных автомобилей, забег на картонных лошадках, кулинарные мастер-классы для пап и детей, стрижки и укладки, зона для малышей, а также ПапаКвест.
АиФ: последние новости
Шашлык «Мираторга» признан лучшим по версии Роскачества Не пьет, не курит и отдает всю зарплату. Как курянке живет в браке с ганцем Полезный коктейль. Как приготовить смузи из сезонных продуктов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу151
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья12
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение