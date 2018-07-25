Воронежцев позвали на фестиваль-пикник для отцов и детей

26 августа с 13.00 до 18.00 пройдет фестиваль-пикник для отцов и детей Papa’s Day.

Гостей ждет увлекательное путешествие в страну детства и творчества. В рамках фестиваля покажут фрагменты спектаклей от Никитинского театра, арт-объекты и перфомансы; будет работать творческая зона с мастер-классами для детей и взрослых, show-показами детской одежды; активная зона со стрельбищами из лука и тирами, зоной невесомости от батутного центра «Невесомость», настольными играми от «Мосигры», турниром по мини-футболу.

Также гостей ждет обучающая зона, тест— драйвы семейных автомобилей, забег на картонных лошадках, кулинарные мастер-классы для пап и детей, стрижки и укладки, зона для малышей, а также ПапаКвест.